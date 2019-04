I piani di Sampdoria e Genoa per il restyling dello Stadio Ferraris

I due club hanno in programma lavori per 45 milioni di euro che migliorerebbero i servizi e le strutture interne dello stadio, rendendolo un edificio utile a tutta la città di Genova.

di Antonio Cunazza - 29/04/2019 17:29 | aggiornato 29/04/2019 17:34

Si prospetta un futuro importante per lo Stadio Ferraris, e Sampdoria e Genoa sono sempre più intenzionate a lavorare insieme per migliorare l'impianto genovese. La volontà dei due club è quella di ottenere la concessione a lungo termine dal Comune, per poi procedere in prima persona ai lavori di ammodernamento.

La situazione di classifica dei due club, in questo finale di campionato, è quasi delineata, e le società stanno rimettendo mano alle idee per il Ferraris, già in programma da tempo. Marassi, come viene comunemente chiamato in virtù del quartiere in cui si trova, è già oggi uno degli stadi più funzionali d'Italia ma necessita di opere di ammodernamento e di rilancio anche dal punto di vista commerciale.

Samp e Genoa avrebbero in mente un programma lavori da spalmare su tre anni, per un costo complessivo di circa 45 milioni di euro, che andrebbe a migliorare in particolare i servizi e le strutture interne dello stadio. A questo si aggiungerebbero gli interventi in tribuna e l'inserimento di attività commerciali per rendere lo stadio un edificio sostenibile e produttivo anche economicamente.

La curva dei tifosi della Sampdoria, allo Stadio Ferraris

La volontà di Sampdoria e Genoa è quella di migliorare lo Stadio Ferraris, facendo leva sulla funzionalità della struttura attuale, rendendolo un impianto sfruttabile anche a livello commerciale dalla città, con servizi dedicati al pubblico che possano rimanere attivi anche nel corso della settimana. I due club avevano ritenuto troppo alta la valutazione di 18 milioni di euro fatta dal Comune nell'asta di vendita a settembre, e considerano il valore dell'impianto sui 7-8 milioni.

Il primo obiettivo, dunque, sarà quello di rinnovare la concessione comunale dell'impianto per 99 anni, prolungando l'attuale scadenza fissata al 2022. Trovato l'accordo per la concessione, Samp e Genoa daranno il via all'iter burocratico del progetto di ammodernamento, che prevede interventi importanti all'interno dell'edificio: nuovi spogliatoi per le squadre, nuovi servizi igienici per il pubblico e inserimento sky box in tribuna, oltre alla realizzazione di un'area commerciale al piano terra, con sala congressi, ristorante e negozi.

Nella mente delle due società genovesi c'è un periodo di tre anni per ultimare gli interventi, ma bisognerà subito dare il via all'iter burocratico per l'approvazione dei progetti e della pubblica utilità degli interventi, iniziando con i canonici 90 giorni per la prima approvazione in Comune. La speranza è di riuscire a rinnovare il Ferraris entro il 2022 e renderlo uno stadio ancor più moderno e utile alla vita della città.