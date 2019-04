Lo Sheffield United è stato promosso in Premier League dopo il pareggio tra Leeds e Aston Villa. La mano del manager Wilder sul doppio salto delle Blades. E in città scatta la festa.

Un'impresa, un sogno cresciuto nel corso delle settimane e diventato realtà in una domenica di fine aprile a dodici anni di distanza dall'ultima apparizione in Premier League. Lo Sheffield United torna nella massimo campionato inglese e lo fa completando il doppio salto dalla League One. Già perché nella stagione 2016/2017 le Blades erano relegate in terza serie e non pensavano certo di vivere una giornata così.

Decisivo il controverso pareggio del Leeds di Bielsa contro l'Aston Villa che ha costretto la squadra del Loco ai playoff e ha regalato invece la certezza matematica allo Sheffield di poter giocare il prossimo anno in Premier League.

Un cammino, quello del team allenato da Chris Wilder, cresciuto nel corso del torneo. La partenza non era stata certo incoraggiante, del resto le Blades erano appena sbarcate in Championship dalla League One e qualche difficoltà era da mettere in preventivo. Le sconfitte contro Swansea, Middlesbrough e Bristol City erano quasi fisiologiche e nemmeno roboante vittoria contro il Norwich poteva far pensare al successivo exploit. La promozione diretta insomma rimaneva materiale per inguaribili ottimisti.

Sheffield United, è festa totale per la promozione

Sheffield United, la cavalcata e la festa

Le eliminazione da Coppa di Lega ed FA Cup nelle prime sfide giocate, oggi, suonano quasi come un segno del destino. C'era solo la Championship sulla quale concentrarsi. Fino a gennaio però il rendimento dello Sheffield viveva di alti e bassi. La classifica era ottima considerando da dove erano partite le Blades, ma il secondo posto rimaneva comunque in mano al Norwich con il Leeds in testa.

Poi però, dopo la sconfitta (la seconda in stagione) contro lo Swansea, ecco la svolta. La squadra di Wilder ha cominciato a inanellare risultati positivi, ne sono arrivati dieci in fila con sette vittorie e tre pareggi. Ventiquattro punti che hanno lanciato lo Sheffield United in zona promozione diretta. I tre successi nelle ultime tre giornate hanno sancito infine il trionfo. Grande protagonista della cavalcata verso la Premier League è stato il bomber e capitano Billy Sharp autore di 23 gol in campionato.

Al fischio finale della gara tra Aston Villa e Leeds è scattata la festa nella città del South Yorkshire. London Road è stata chiusa al traffico perché invasa da tifosi entusiasti e festanti. Tifosi che ovviamente facevano scorrere fiumi di birra e si sono anche cimentati in danze sui tetti delle pensiline presenti alle fermate degli autobus. Entusiasmo alle stelle anche tra i giocatori che seguivano con attesa il risultato del match del Leeds dopo aver battuto il giorno prima l'Ipswich. Tra i più attivi proprio Sharp, ma anche il difensore Barhsam e il centrocampista Duffy. Lo Sheffield ora si gode una promozione attesa da 12 anni. Una promozione insperata a inizio stagione, una promozione che sa di liberazione dopo troppo tempo passato nelle serie minori per un club storico che in bacheca può vantare quattro FA Cup e un titolo nazionale. Tutti tra fine XIX secolo e inizio '900. Una festa che non poteva non prevedere sfottò ai cugini dello Wednesday che, noni in classifica, in Championship saranno costretti a rimanerci almeno per un'altra stagione.

Sheffield United, Wilder protagonista della promozione

La mano di Wilder e quel filo rosso col mito Bassett

L'eroe non può che essere il manager Chris Wilder. Reduce dall'esperienza al Northampton e dalla promozione dalla League Two, prese in mano lo United in League One e in due anni lo ha condotto alla promozione diretta in Premier. Un'impresa che era riuscita prima solo a Dave Bassett considerato una leggenda del club. Bassett assunse il ruolo di allenatore delle Blades nel gennaio del 1988 e due anni e mezzo più tardi, a seguito del 5-2 sul campo del Leicester, festeggiava la promozione in prima divisione.

Un'impresa che sembrava irripetibile e che invece quasi 30 anni dopo è riuscita ancora a questo ex giocatore che con la maglia dello Sheffield aveva giocato proprio tra fine anni '80 e inizio anni '90 protagonista del doppio salto dalla terza alla massima serie. Un segno del destino, un filo rosso che attraversa la storia di questo club.

E ora le parole di Dave Bassett di due anni fa, al momento della scelta della proprietà di affidare la panchina a Wilder, sanno quasi di investitura:

Sono molto felice per lui, secondo me è perfetto per allenare questo club. Lo conosco e conosco le sue qualità. Farà bene.

Aveva ragione.