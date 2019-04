Il fischietto campano contestato da entrambe le parti per alcune decisioni abbastanza controverse. Espulsi Romagnoli e Mazzarri, che potrebbe saltare il derby.

di Andrea Bracco - 29/04/2019 09:34 | aggiornato 29/04/2019 09:54

Che Torino - Milan, posticipo del 34esimo turno di Serie A, sarebbe stata una partita molto tesa e difficile da gestire era ampiamente prevedibile già alla vigilia. In campo sono infatti scese due squadre che avevano entrambe un solo risultato utile possibile, ovvero la vittoria. Alla fine a spuntarla sono stati i granata: la squadra di Walter Mazzarri si è imposta per 2-0, con le due reti maturate nella ripresa e firmate da Belotti e Berenguer, bravissimo a battere Donnarumma con un tiro a giro sul secondo palo.

Proprio sul calcio di rigore concesso al Torino e poi trasformato dal Gallo si sono principalmente concentrate le proteste milaniste, perché l'azione dalla quale nasce la massima punizione è stata oggetto di varie valutazioni da parte dell'arbitro Guida e dei suoi collaboratori. La dinamica è molto chiara: il fischietto originario di Pompei punisce un intervento in area di rigore di Kessié su Izzo, con l'ivoriano che si appoggia platealmente sulla schiena del numero 5 granata. Il difensore va giù con estrema facilità, ma il contatto pare esserci. E, proprio per questo motivo, Guida non esita a fischiare confermando poi la propria decisione dopo la consultazione con la sala VAR.

Il Milan però non ci sta: se in un primo momento le proteste rossonere sembrano concentrarsi principalmente sull'episodio finale, col passare dei minuti e l'arrivo di tutte le immagini vagliate al VAR da Rocchi, si capisce che le proteste di Romagnoli e compagni riguardano anche un precedente intervento di Izzo su Calhanoglu, un contrasto molto borderline che arbitro e collaboratori hanno ritenuto corretto. A quel punto la partita, che si era già incattivita per alcuni fischi precedenti abbastanza particolari, è sfuggita totalmente di mano alla direzione di gara.

Walter Mazzarri lascia il campo dopo essere stato espulso da Guida: l'allenatore del Torino potrebbe saltare il derby

A giocare una partita nella partita ci hanno pensato l'arbitro campano e Alessio Romagnoli: il capitano del Milan è stato espulso al minuto 36 della ripresa a causa di un applauso polemico diretto verso lo stesso Guida. Il fischietto ha estratto il cartellino rosso diretto dopo aver passato tutta la partita a sedare le reiterate proteste di Romagnoli, nervoso sin dal primo minuto. Va ricordato come, tempo fa, i rossoneri avevano chiesto più rispetto per il loro capitano, uno dei difensori più ammoniti di tutta la Serie A. Il parapiglia che ne nasce costringe l'arbitro ad ammonire anche Donnarumma, in un match che poi terminerà con ben 6 ammonizioni totali.

A tornare negli spogliatoi anzitempo è anche Walter Mazzarri, il quale - a meno di novità dell'ultim'ora - perderà quasi sicuramente il derby in quanto già diffidato. A scatenare le ire del tecnico livornese è stato l'ennesimo fallo a centrocampo non fischiato da Guida, autore di una condotta di gara abbastanza inconcepibile soprattutto nella gestione dei cartellini. Nell'occasione, Suso avrebbe meritato il secondo giallo dopo aver fermato una ripartenza, venendo però graziato.

Se l'espulsione rifilata a Romagnoli si può ragionevolmente accettare, l'arbitro grazia il Milan anche in occasione di un intervento killer di Conti su Ansaldi, con il terzino che squarcia la maglietta dell'esterno granata tagliandolo in petto, ma venendo solo ammonito. Lo scambio di favori si consuma poco dopo: Ansaldi butta giù prima Suso e poi Conti, ricevendo un giustissimo cartellino giallo.

Sul risultato di 0-0 anche il Torino protesta per una situazione in area avversaria abbastanza controversa, nato dagli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra che vede Belotti come protagonista principale. Il Gallo, che con un bel movimento si era smarcato sul secondo palo, viene visibilmente cinturato da Musacchio, ma per la terna arbitrale è tutto a posto.

Sfugge nel primo tempo un calcetto di reazione di Izzo a Suso, che rimedia un taglio sulla testa e poco dopo inizia copiosamente a sanguinare. A Guida non viene segnalato nulla. Da ricordare infine anche la pesante ammonizione per Moretti, costretto a spendere un giallo per riparare a un errore di scarico di Lukic: il centrale classe 1981, diffidato, salterà il derby contro la Juventus in programma venerdì prossimo come anticipo del 35esimo turno di Serie A.