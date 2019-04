Dopo l'ennesima sconfitta in campionato, summit con l'allenatore per analizzare il momento nero: si prosegue insieme. Ora la volata per credere ancora nella Champions League.

di Francesco Maria Bizzarri - 29/04/2019 09:59 | aggiornato 29/04/2019 10:04

E all'improvviso del Milan bello, combattivo, propositivo e vincente, non c’è più traccia. Una vittoria nelle ultime otto partite di Serie A: è crisi nera. La sconfitta contro il Torino ha fatto uscire la squadra dalle prime quattro classificate. Ma per il momento Gattuso, che si prende tutte le colpe del caso, viene confermato sulla panchina sino a fine stagione.

Nessun ribaltone. Dalla lunga riunione andata di scena nel post partita tra l’allenatore, Leonardo, Gazidis e Maldini, è emerso questo. Si va avanti con Rino per tentare la conquista di un posto in Champions League.

Le prossime partite in Serie A non sembrano proibitive. Ma il destino rossonero non è legato solo ai risultati. Vincere contro Bologna, Fiorentina, Frosinone e SPAL potrebbe non bastare. Dodici punti a disposizione da centrare assolutamente con un occhio alle altre concorrenti.

Non è andata giù ai dirigenti del Milan la brutta sconfitta contro il Torino. Nell’immediato post partita si è svolta una riunione tra Leonardo, Gazidis, Maldini e Gattuso. Un’ora di colloquio con l’allenatore per cercare di ridare animo ad una squadra che si è persa. Quei tre punti conquistati contro la Lazio rappresentano un episodio isolato: una vittoria nelle ultime otto partite in Serie A, il bilancio è magrissimo per una squadra che sta puntando alla Champions League. Serve invertire la rotta per evitare un altro fallimento. Questo in sintesi il messaggio della dirigenza a Rino, che rimane ancora sulla panchina rossonera. Ma è chiamato all’impresa.

La situazione critica è stata subito affrontata. Domani la squadra si ritroverà per la ripresa degli allenamenti. Davanti ci sono Bologna, Fiorentina, Frosinone e SPAL. La classifica, con il quarto posto perso, rimane aperta. L’Atalanta insidia, così come la Roma. Senza dimenticare Torino e Lazio. E pensare che tra febbraio e marzo, i rossoneri avevano inanellato cinque vittorie di fila, superando addirittura l'Inter al terzo posto. Il black-out successivo ha fatto tornare tutti nel terrore di non centrare l'obiettivo. Adesso servono concretezza e vittorie, anche perché c'è il serio rischio di non arrivare nemmeno in Europa League.