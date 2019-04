Il tecnico toscano ha annullato i rossoneri con alcuni accorgimenti tattici a centrocampo e l'utilizzo di Berenguer da seconda punta. E il Torino vola in classifica.

di Andrea Bracco - 29/04/2019 11:15

Il Torino sogna l'Europa che conta, il Milan deve fare attenzione a non uscirne definitivamente dal giro. Il posticipo del 34esimo turno di Serie A ha visto i granata regolare 2-0 i rossoneri, arrivati all'Olimpico Grande Torino con una formazione abbastanza indecifrabile, mandata in campo da Gattuso senza il bomber principe di una stagione vissuta decisamente tra alti e bassi. La partita è stata risolta nella ripresa dalle reti di Belotti e Berenguer, ma al fischio finale sono stati gli episodi arbitrali a prendersi ancora una volta tutta la scena.

Rischia così di passare in secondo piano l'ennesimo capolavoro tattico di Walter Mazzarri: il tecnico del Toro ha dato ancora una volta dimostrazione di come sappia preparare al massimo i match contro squadre che, almeno sulla carta, mostrano qualità superiori nei singoli rispetto a quelle che può mandare in campo lui stesso. Eppure, il livornese è riuscito a imbrigliare il Milan senza problemi, replicando per l'ennesima volta una prestazione ai limiti della perfezione, soprattutto in fase di non possesso. Se è vero il Torino non ha prodotto tantissimo davanti, confermando il trend intrapreso in questa Serie A, è altrettanto giusto rimarcare come la truppa granata abbia concesso poco o nulla. Di occasioni nitide per il Milan alla fine se ne conteranno tre, arginate però dalla bravura di Sirigu o dalla traversa.

Detto ciò, non è la prima volta che vediamo una squadra disposta così bene in campo: prima di battere i rossoneri, il Toro aveva già annullato per ben due volte Inter e Atalanta, fatto un'ottima prestazione nel derby di andata contro la Juventus e strappato un punto importantissimo sul campo del Napoli. Segno di come, quando non si è costretti a fare la partita, le cose si incanalano direttamente sui binari tattici preferiti di Mazzarri, il quale - con almeno quattro rinforzi giusti in estate - potrebbe ulteriormente essere in grado di alzare l'asticella a livello sportivo.

Il Torino fatica quando deve condurre le danze e, negli ultimi due mesi, lo ha dimostrato a più riprese. I pareggi contro Cagliari e Parma, ai quali va aggiunta la vittoria larga nel risultato ma striminzita nel gioco ottenuta contro il Chievo, ne sono la perfetta testimonianza. Non avendo centrocampisti in grado di tentare la giocata tra le linee né di ribaltare velocemente l'azione, le peculiarità del gioco "mazzarriano" faticano a emergere. Se invece a muovere il pallone sono gli altri, allora ci si può divertire. Mazzarri è un personaggio particolare, meticoloso e ossessionato dalla perfezione. Tuttavia, checché se ne dica, non è affatto un dogmatico.

Il suo unico punto di riferimento è la difesa a tre, che gli permette di sfruttare al meglio il ruolo degli esterni di centrocampo. Non è un caso che Ansaldi, Aina e De Silvestri abbiano beneficiato dal lavoro svolto in quest'ultimo anno sotto la gestione del toscano. Sono proprio loro a creare i pericoli più grossi quando il Torino si spinge nella metà campo avversaria e, se questo significa chiedere sacrificio a Belotti, il tecnico è disposto a rischiare. Il 3-5-2 proposto di base quest'anno è stato abbandonato più volte: contro il Milan, viste le assenze di Zaza e Baselli, i granata si sono sistemati con un 3-4-1-2 molto ibrido, nel quale i centrocampisti hanno svolto una funzione fondamentale.

La prova corale è stata eccellente, prova ne sia la netta superiorità nella zona centrale contro un reparto di quantità e qualità come quello schierato da Gattuso. Mazzarri ha intuito subito le intenzioni del collega e, fin dai primi minuti, ha chiesto al suo trio di centrocampisti di giocare esclusivamente a uomo sui loro dirimpettati, andando a imbastire una sorta di gioco delle coppie talmente efficace che, a un certo punto, i rossoneri sono stati costretti a risalire il campo esclusivamente con lanci lunghi verso Cutrone. Lukic si è occupato di Bakayoko e lo ha fatto molto bene, idem Meité con Kessié e Rincon con Lucas Paquetà, arginato totalmente dall'ennesima prestazione mostruosa del venezuelano.

Da reietto a jolly: Berenguer è diventato una risorsa

Il cambio di modulo e le contemporanee assenze dei già citati Zaza e Baselli, ai quali va aggiunto il lungodegente Iago Falque, sono stati due fattori determinanti per il rilancio di Alejandro Berenguer. Lo spagnolo è un giocatore molto particolare, che nasce come terzino all'Osasuna e approda in Serie A per giocare a tutta fascia sulla sinistra. In realtà il classe 1995 ha già dimostrato di potersi disimpegnare molto bene in diverse situazioni di gioco. Da qualche settimana Mazzarri lo schiera da seconda punta in appoggio a Belotti, chiedendogli movimenti principalmente orizzontali in modo da appoggiare l'esterno di turno quando la manovra si sviluppa sulle fasce.

Berenguer ha risposto presente anche contro il Milan, impreziosendo la prestazione con un gol favoloso, un tiro a giro sul secondo palo andato a infilarsi sotto l'incrocio dei pali che ha castigato un Donnarumma forse non troppo brillante nel posizionamento. Al di là della prodezza singola, in questo rush finale lo spagnolo ha la possibilità di guadagnarsi una conferma assolutamente non scontata fino a gennaio, quando sembrava poter partire in prestito per trovare un po' di spazio in più. I suoi movimenti tra le linee hanno più volte costretto i centrali del Milan ad aprirsi, consentendo al Torino di trovare gli spazi per provare la giocata centrale o, in alternativa, qualche inserimento senza palla.

Berenguer rappresenta l'ennesima sfida vinta da Mazzarri, un tecnico forse troppo bistrattato capace di ricostruire una parvenza di mentalità in un ambiente umorale, appassionato e talvolta troppo retorico. A quattro partite dalla fine del campionato, i granata hanno toccato quota 15 clean sheet stagionali, corredando questo dato con la terza miglior difesa attuale della Serie A e il minor numero di sconfitte collezionate fino a oggi (6, due in meno di Inter, Milan e Roma). Il rovescio della medaglia? Ovviamente c'è, ed è rappresentato dai troppi pareggi. Ma il gap con le grandi può essere colmato solo dal mercato. E, per farlo, bisognerà citofonare ai piani superiori.