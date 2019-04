Si inizierà con l'intervento sulla Curva Pisani e i lavori saranno suddivisi in tre fasi nel corso dei prossimi tre anni. Lo stadio ristrutturato si chiamerà Gewiss Arena.

La stagione di Serie A 2018/2019 non si è ancora conclusa, ma il cammino verso il nuovo stadio dell'Atalanta ha già preso il via. La partita contro l'Udinese, per la 34esima giornata di campionato, è l’ultimo atto casalingo per i bergamaschi prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione che daranno un nuovo volto allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia.

Quello che si chiamerà "Gewiss Arena" sarà uno stadio rinnovato e ampliato, che conserverà l'anima e la struttura del vecchio impianto. Il grande lavoro di rinnovamento sarà fatto sulle due curve, che diventeranno due gradinate coperte a ridosso del campo e restituiranno la cifra estetica contemporanea allo stadio. La parte storica dello stadio, le due tribune, sarà conservata, ammodernata e valorizzata dal progetto.

I primi interventi saranno fatti sulla Curva Pisani, a partire dal 30 aprile, con la demolizione della gradinata da ultimare entro metà maggio. In totale i lavori dureranno tre anni, procedendo su diverse fasi e lavorando soprattutto in estate. Questo permetterà di ristrutturare lo stadio una porzione alla volta, e consentirà alla squadra di giocare in casa ogni campionato da qui al 2022.

Atalanta Bergamasca Calcio Un render di come sarà il nuovo stadio dell'Atalanta, una volta ristrutturato

L'Atalanta giocherà al Mapei Stadium le ultime due partite casalinghe di Serie A 2018/2019 (contro Genoa e Sassuolo) e i lavori sulla Curva Pisani dovrebbero concludersi entro fine settembre 2019, costringendo i nerazzurri, nella peggiore delle ipotesi, a un avvio in trasferta anche nei primi turni del prossimo campionato.

Il costo dell'intervento sarà di 40 milioni di euro (14 milioni solo per i primi lavori, quelli di ricostruzione della Curva Pisani). I 4mila metri quadri di servizi commerciali è un rapporto area/commercio basso (rispetto agli ideali 24mila), deciso proprio in virtù di un senso d'identità e passione che deve guidare il progetto, e fortemente promosso dalla stessa proprietà atalantina.

Lo stadio Atleti Azzurri d'Italia fu inaugurato nel 1928 e oggi ha una capienza di 21.700 posti. Dopo i lavori, la nuova Gewiss Arena avrà una capienza di 23.370 posti e sarà a tutti gli effetti lo stadio di proprietà dell'Atalanta: l'impianto, infatti, era stato acquistato dal club nel 2017 sfruttando il bando di alienazione comunale.

Le fasi d'intervento: