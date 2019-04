L'Atalanta batte l'Udinese ed è quarta da sola. Domenica contro la Lazio una sfida che può essere decisiva. Gasperini: "Il destino adesso è nelle nostre mani".

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 29/04/2019 23:31 | aggiornato 29/04/2019 23:37

Vince l'Atalanta, vince ancora e sale al quarto posto in classifica in solitaria. Finisse oggi la Serie A, Gomez e compagni sarebbero in Champions. Un sogno a occhi aperti per Bergamo che si prepara anche alla finale di Coppa Italia contro la Lazio. E proprio contro la Lazio, nel prossimo turno, la squadra di Gasperini si giocherà una grande fetta di futuro.

Quella contro l'Udinese è stata una vittoria sofferta arrivata nel finale con la squadra di Tudor brava a chiudere gli spazi sfruttando anche la stanchezza che la Dea aveva accumulato giocando la semifinale contro la Fiorentina. Ma l'Atalanta è ormai squadra matura, capace di aspettare con pazienza il momento propizio per colpire. Era successo settimana scorsa contro il Napoli, è accaduto ancora contro i friulani.

Prima il rigore trasformato da De Roon, poi il sigillo di Pasalic che ha così siglato il secondo gol consecutivo in campionato e giocatore sempre più utile nell'interpretare il ruolo di trequartista in assenza di Ilicic. Lo sloveno, vero uomo in più della formazione del Gasp, sta facendo i conti con un problema al ginocchio da diverse settimane e va gestito. Su di lui, inoltre, pesava la diffida e per questo il tecnico ha deciso di tenerlo in panchina contro l'Udinese. L'Atalanta sta vivendo un momento magico, non perde dal 23 febbraio, da nove gare in cui sono arrivati sei successi e tre pareggi. Quello nerazzurro è il miglior attacco della Serie A con 68 gol realizzati. Gli stessi della Juve.

Serie A, l'Atalanta è quarta e vede la Champions

Serie A, l'Atalanta è quarta. Ma per la Champions è ressa

L'Atalanta si gode una settimana al quarto posto e si prepara alla trasferta di Roma contro la Lazio: antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia, ma soprattutto spartiacque Champions. Se i nerazzurri dovessero fare bottino pieno taglierebbero fuori una concorrente e manterrebbero salda la quarta piazza. Una sconfitta invece farebbe rientrare di prepotenza la squadra di Inzaghi nella corsa. La Lazio è a quota 55, lontana quattro punti in classifica in campionato.

Gli impegni delle altre non sono molto agevoli. La Roma, distante un punto, andrà a Marassi contro un Genoa a cui servono punti salvezza. Discorso simile per il Milan che ospiterà un Bologna in gran forma e che facendo risultato arriverebbe al proprio obiettivo. Il Torino sarà impegnato invece nel derby, in trasferta, contro la Juventus. Per questo l'occasione è ghiotta, ma Gasperini prova a razionalizzare e a placare un po' gli entusiasmi:

È ovvio che se dovessimo vincerle tutte nessuno ci potrebbe raggiungere, i ragazzi credono fortemente in quello che facciamo e questo è importante. Quali sono le rivali che temo di più? Tutte, c'è la Roma a un punto, il Torino a tre. Ci sono dodici punti in palio, tutti devono vincere almeno tre partite, se noi facciamo bottino pieno sarà fatta. Inoltre c'è il rischio di passare dalla Champions a niente e questo rende più affascinante il tutto.

Più sbarazzino De Roon. L'autore del gol del vantaggio si è fatto sfuggire una previsione a SkySport. Battere la Lazio potrebbe voler dire Champions:

Giochiamo per la Champions. Siamo quarti da soli, abbiamo sorpassato Milan e Roma. Dobbiamo continuare così, ora andiamo a Roma con la Lazio e sarà una partita decisiva.

A Bergamo l'entusiasmo è alle stelle. Il momento è magico e la Dea vuole continuare a sognare.