La battuta del tecnico del Rayo Vallecano dopo la vittoria di ieri sera sui Blancos: "Ora sappiamo che possiamo vincere contro chiunque. Non molliamo sul più bello".

di Alberto Casella - 29/04/2019 11:47 | aggiornato 29/04/2019 11:52

Il fischio finale dell'arbitro Pablo Gonzalez Fuertes è una liberazione ed è col sibilo ancora nelle orecchie che Paco Jemez si presenta ai microfoni, sorridente e carico dopo il successo del suo Rayo Vallecano sul Real Madrid.

Erano 22 anni che i "cugini poveri" non vincevano in Liga quello che in Spagna hanno pudore persino a chiamare derby. Sì, perché Vallecas, nato come comune a se stante, fa parte di Madrid da ormai quasi 70 anni, ma parlare di stracittadina quando Franjirrojos e Blancos incrociano i loro destini si avvicina alla lesa maestà.

Prima di ieri sera erano stati soltanto 4 i successi del Rayo sul Real Madrid in campionato: 1 negli anni Settanta e 3 negli anni Novanta, l'ultimo nel febbraio 1997, sempre per 1-0, anche allora, con rete di Ezequiel Castillo. Di fronte c'erano i galacticos di Capello, gente come Seedorf, Suker, Panucci, Roberto Carlos, Raul e Mijatovic, tanto per dire.

Jemez incredulo per la vittoria sul Real Madrid

Real Madrid, Jemez: "Vincere era un sogno, ora posso morire sereno"

Date le premesse, insomma, era più che comprensibile il sorriso che il tecnico del Rayo Vallecano Paco Jemez sfoggiava da un orecchio all'altro. Tanto più se si pensa che nelle 7 partite della sua gestione la squadra ha fatto 8 punti, contro le 7 sconfitte consecutive precedenti che erano costate la panchina a Michel. E se qualcuno ha visto nella vittoria dei suoi una sorta di antipasto della giornata elettorale spagnola - la tifoseria rayista, espressione di un quartiere estremamente popolare, è di estrazione dichiaratamente antifascista - il tecnico pensa piuttosto a sottolineare la prestazione dei suoi contro il Real Madrid e ci mette anche un po' di umorismo:

Abbiamo fatto una partita straordinaria sotto tutti gli aspetti, al massimo delle nostre possibilità. Non pensavo che avrei mai battuto i Blancos in vita mia: ora posso morire sereno.

Il ricordo di quel 10-2

Una battuta sdrammatizzante ma significativa, visto che Paco ha ancora inciso nella mente il 10-2 sotto cui il Rayo Vallecano fu seppellito dal Real Madrid nel dicembre 2015: c'era lui sulla panchina franjirroja, così come c'era lui quando nel 2014 la sua squadra perse 5-0 e 5-1. La rivincita va gustata fredda e poi adesso c'è da pensare al futuro, con una salvezza che, seppure appesa a un filo, è ancora possibile: