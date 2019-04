La prossima giornata propone il derby tra la Juventus e il Torino all'Allianz Stadium e l'antipasto della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 29/04/2019 22:56

Ultime quattro giornate prima della conclusione del campionato, ancora tante situazioni in ballo. Nel prossimo turno di Serie A si giocherà la 35esima giornata, che offrirà molti spunti (e forse verdetti) sia per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, sia per quel che concerne la corsa per l'Europa.

In tal senso, ad esempio, si gioca tantissimo il Torino nel derby con la Juventus che aprirà il prossimo turno di campionato. La stracittadina piemontese si disputerà alle 15 di sabato 4 maggio e i granata, dopo aver battuto anche il Milan, sono alla ricerca di altri punti preziosissimi per continuare a cullare il sogno di qualificarsi in Champions League.

Alle 18 invece la SPAL vuole trovare contro il Chievo (già retrocesso) una vittoria che significherebbe la matematica permanenza in Serie A. Punti pesantissimi in palio pure nel terzo dei tre anticipi di sabato, quello delle 20.30 in cui si affronteranno Udinese e Inter: i bianconeri per la corsa salvezza, i nerazzurri per mantenere ben saldo il loro terzo posto che significa Champions League. Si passa così alle gare della domenica, a partire dal consueto lunch match delle 12.30, in cui si sfideranno Empoli e Fiorentina. Per la squadra di casa si tratta di uno degli ultimi treni per poter ancora sperare nella salvezza: in caso di sconfitta le speranze diventerebbero davvero vicine allo zero.

Serie A, nel prossimo turno l'antipasto della finale di Coppa Italia

Prossimo turno Serie A: la 35esima in TV su Sky e DAZN

Alle 15 si giocheranno poi tre incontri: Parma-Sampdoria, Sassuolo-Frosinone e, soprattutto, l'antipasto della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. In questa occasione non ci sarà in palio un trofeo (come accadrà il prossimo 15 maggio) ma le possibilità di continuare a correre con le altre contendenti nella volata europea.

Alle 18 poi la Roma andrà a fare visita al Genoa a Marassi, mentre alle 20.30 il Napoli ospiterà il Cagliari al San Paolo. Conclude il programma del prossimo turno di Serie A il posticipo delle 20.30 di lunedì, quello a San Siro tra un Milan in evidente difficoltà e il Bologna di Mihajlovic.

Anche questa volta ricordiamo a tutti che le partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming attraverso i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per chi non fosse ancora abbonato, invece, c’è sempre la possibilità di provare eventualmente i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: il primo mese è gratuito, a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 35esima giornata: