Horford e Irving dettano legge a Milwaukee con un Giannis in difficoltà, Houston recrimina sugli arbitri mentre KD domina e Curry chiude.

di Simone Mazzola - 29/04/2019 22:11 | aggiornato 29/04/2019 22:15

Il primo turno dei playoff NBA è passato senza nessuno scossone particolare. Quando anche i Nuggets hanno vinto la loro gara 7 contro i San Antonio Spurs, si è completato un quadro delle semifinali di conference che non ha visto nessun upset. Le prime quattro teste di serie di entrambi i tabelloni hanno passato il turno in uno scenario che non è così usuale. Una sola gara 7, quella di Denver appunto, e poche serie davvero combattute con i soli Clippers a dare davvero del filo da torcere alle top seed.

Domenica notte sono iniziate le partite del secondo turno con la vittoria dei Toronto Raptors contro i Philadelphia 76ers, grazie a un Kawhi Leonard in versione extra lusso da playoff. Il cambio di stella con DeMar DeRozan (deficitario nella serie contro i Nuggets) ha indubbiamente giovato alla truppa di Nurse, che con un Kawhi da 45 punti e un Pascal Siakam da 29 con incredibile efficienza al tiro non possono mai perdere. L’aver scacciato i demoni della classica sconfitta in gara uno porta i Raptors sotto unw prospettiva di fiducia, sebbene i Sixers per tre quarti abbiano risposto con decisione agli strappi dei padroni di casa. Anche questa serie si preannuncia bella, interessante e probabilmente anche lunga.

Le partite della domenica, però, erano il piatto forte del weekend con l’inizio delle serie Bucks-Celtics e Warriors-Rockets. Ad aprire le danze nella prima serata italiana c'è stata Boston che hanno dettato legge senza repliche a casa dei detentori del miglior record NBA giocando una difesa di rara efficacia e un attacco orchestrato dai professori Horford e Irving, impreziosito poi da un efficacissimo Gordon Hayward. Nel primetime italiano invece la lotta fra Warriors e Rockets, che ha visto i campioni in carica prevalere nel finale, ha già regalato scintille sia in campo con la lotta Harden-Durant e nei commenti con i Rockets che si sono lamentati focosamente del metro arbitrale in un finale punto a punto. Sarà uno scontro tutto da godere…in campo e fuori.

Il professor Horford disegna, Irving mette la firma

I Boston Celtics hanno vivacchiato durante tutta la stagione regolare dimostrando inconsistenza nel loro percorso fino ai playoff e dovendo combattere con diverse situazioni scomode, in primis quella della free agency di Kyrie Irving. Con tutti i giocatori a disposizione, Stevens non è mai riuscito a trovare la chimica, grazie a un parco giocatori che, se possibile, risulta troppo qualitativo. Nella serie con i Pacers non hanno mai avuto bisogno di inserire le marce alte e con il 4-0 sembrava che avessero nascosto dei difetti ancora sopiti ma pronti a uscire in competizioni più alte. In realtà nella prima partita con i Bucks hanno impartito una lezione esemplare ai migliori della NBA sino a oggi.

Stevens ha impacchettato un piano difensivo con i fiocchi, mandando Horford sulle piste di Antetokounmpo e trovando dalla sua stella un clinic di difesa sulle penetrazioni. La capacità di tenere un paio di palleggi senza essere spazzato via ha permesso i costanti raddoppi nella zona del ferro. La coperta fisiologicamente corta sul perimetro si è giovata di percentuali non usuali per i Bucks: Bledsoe è sempre stato battezzato, ma anche Conaughton, Lopez e Hill non hanno prodotto su tiri aperti (3-14).

In attacco il pick and pop con Horford ha fatto danni immani alla difesa avversaria, perché il jumper di Big Al è stato una sentenza. Nel primo tempo poi le letture sugli handoff e i pick and roll di Gordon Hayward sono state esiziali, punendo sia con conclusioni che con assist. Il ritmo è sempre stato in mano ai biancoverdi che arrivando al +15 si sono fermati un attimo e in un lampo sono stati rimontati anche con Giannis a riposare. La forza dei Celtics è stata di ricostruire i 15 punti di vantaggio con un sontuoso Kyrie Irving, raggiungendo anche i 18 sull’ennesima tripla aperta firmata Rozier. Per i Bucks è una dura lezione dalla quale dovranno imparare molto e reagire subito nel primo vero momento di difficoltà della loro stagione. Qui vedremo di che pasta sono fatti.

Rockets furibondi, Curry la sigilla

Molto meno lezione di basket l’altra gara 1 di scena a Oakland tra i Golden State Warriors e gli Houston Rockets, che hanno venduto cara la pelle dovendo recriminare anche su alcune situazioni. Iniziano bene i padroni di casa macinando attacco e sfruttando lo 0-8 da tre punti in apertura dei Rockets, ma come ogni tanto capita la squadra di Kerr non capitalizza perdendo otto palloni e non dando la prima mazzata al match. Con un Harden a secco da tre punti per il primo quarto e con una palla che non sembra voler mai entrare, nel secondo quarto i Rockets sono a -2 prevalentemente grazie a Gordon. Da lì ne nasce uno scontro ad altissimo livello tra Kevin Durant che raggiunge i 25 in apertura di secondo tempo e Harden che finalmente trova ritmo.

Si gioca punto a punto per tutto il match, i Rockets lamentano qualche scelta discutibile degli arbitri e anche qualche fischio non dato a Harden sui suoi classici step back dall’arco, ma nonostante questo è sempre il campo a decidere e a poco meno di 30” dalla fine con il risultato in bilico Curry trova il cambio con Nenè che ha sempre sognato. Un paio di evoluzioni in palleggio, crossover e tripla stampata in faccia per la staffa con annessa danza che tanto fa ricordare quella di Chris Paul nella serie della scorsa stagione. La furia dei Rockets però impazza nel post partita ritenendo di essere stati depredati di ben 24 liberi con otto falli sul tiro da tre. Harden si lamenta pubblicamente degli interventi avversari che si mettevano sotto il tiratore, Green ha risposto che è sempre stato il tiratore a invadere il cilindro, mentre gli arbitri hanno ammesso qualche errore e già dopo 48 minuti il clima è infernale. Sarà una guerra e non basta una battaglia per sancire il vincitore.