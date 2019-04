Simpatico siparietto tra il tecnico degli azzurri e il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini.

di Redazione Fox Sports - 29/04/2019 11:23 | aggiornato 29/04/2019 13:28

Un sorriso per mettersi alle spalle tutte le polemiche. A strapparlo è stato Carlo Ancelotti, maestro di eleganza e ironia. Al termine del match vinto per 2-0 dal Napoli in casa del Frosinone, il tecnico degli azzurri è stato protagonista di un simpatico siparietto col giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini.

Imitando Massimiliano Allegri, che dopo Inter-Juve aveva litigato in diretta con Lele Adani arrivando a dirgli "stai zitto" (con l'ex difensore dell'Inter che ha risposto "stai zitto lo dici a tuo fratello"), Carletto - durante un fuorionda - si è portato l'indice alla bocca rivolgendosi scherzosamente a Ugolini.

Non è la prima volta che Ancelotti imita i suoi colleghi. Era già successo in passato quando in conferenza scimmiottò Mourinho e il suo gesto rivolto ai tifosi della Juventus al termine del match di Champions League vinto 2-1 dal Manchester United all'Allianz Stadium. Insomma, un'altra scenetta simpatica che fa tornare a tutti il buon umore.