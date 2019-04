Abbiamo contattato il fighter siciliano, ormai trapiantato a Milano, chiedendogli cosa si prova ad essere il sesto italiano in UFC.

di Massimiliano Rincione - 29/04/2019 11:01 | aggiornato 29/04/2019 11:08

Danilo Belluardo è il sesto fighter italiano in UFC. Il combattente siciliano arriva nella promotion più importante al mondo nel settore delle MMA dopo la vittoria arrivata contro Denilson Neves de Oliveira a Venator 5, che gli ha anche permesso di conquistare la cintura pesi leggeri della suddetta promotion.

Subito dopo il match, Danilo è volato in direzione Sacramento, dove ad attenderlo c'era il Team Alpha Male: un camp tra i più illustri, e che ha regalato alle grandi MMA alcuni dei fighter più importanti soprattutto per le categorie di peso minori. Si ricordano, tra gli altri, Urijah Faber - fondatore del team -, Cody Garbrandt, Joseph Benavidez e T.J. Dillashaw, poi trasferitosi all'Elevation Fight Team fondato insieme al suo storico coach Duane Ludwig.

Un traguardo, quello dell'approdo in UFC, che permetterà al fighter assistito da Superbia Management e Iridium di confrontarsi con i migliori pesi leggeri al mondo.

MMA: l'ottagono UFC, in foto, accoglierà ben presto Danilo Belluardo. Il fighter siciliano è ufficialmente il sesto italiano attualmente nel roster della promotion più importante al mondo.

MMA, UFC: l'intervista a Danilo Belluardo

Pochi giorni fa è stata ufficializzata la tua firma con UFC, e si parla già di un tuo debutto a Stoccolma il primo giugno prossimo: cosa vuol dire per te arrivare nella promotion che hai sempre sognato?

Per me entrare nella promotion numero uno al mondo è davvero un onore, sono davvero gasato di confrontarmi con i top fighter! Questa esperienza vuol dire tanto, questa è tutta la mia vita: era ed è ancora un sogno maturato fin da bambino. Per arrivare fin qui ho dato davvero tutto me stesso, quindi penso proprio di meritarmi tutto questo successo!

Sei il primo atleta nativo del sud Italia - pur essendo ormai trapiantato a Milano - che approda nella miglior promotion al mondo: cosa significa per te rappresentare uno spicchio di paese solitamente poco considerato per uno sport come le MMA?

Sono davvero orgoglioso di rappresentare la mia amata Sicilia, anche perché come tutti sappiamo le MMA lì non sono ancora di alto livello... Però credo che dopo questo incontro porterò un po’ di MMA anche in Sicilia! Magari farò anche qualche stage, chi lo sa!

Dov'eri quando ti hanno comunicato la chiamata UFC? Come hai reagito?

Ero al bar a bermi un caffè, Jason - House, CEO di Iridium Sports, NdR - mi ha chiamato dicendomi che c’era una apertura in UFC e che mi volevano far combattere. Non so neanche spiegarvi l’emozione che ho avuto, i mille sacrifici che ho fatto... Non vi nascondo che ho pianto di gioia! Jason mi dice: "Mi serve la foto del tuo passaporto", non ha fatto in tempo a dirmelo che ho buttato il caffè e mi sono messo a correre per arrivare il prima possibile a casa. Comunque, detto questo, ero e sono davvero felice di questo traguardo. Ma non finisce qua, ora gli obiettivi sono tanti altri.

Sappiamo che potresti non rispondere, però chiediamo comunque: contratto standard da 4 match?

Sì!

Ti stai allenando con il Team Alpha Male, uno dei camp più rinomati per le divisioni di peso dalle 155 libbre in giù. Come descriveresti questa esperienza?

Qua sono davvero tutti forti, ognuno di loro mi mette in difficoltà, ogni sparring e ogni seduta di grappling credo sia una guerra! Sono davvero cresciuto tanto in poco tempo da quando sono qua! È davvero un gran team di alto livello.

Ti stai allenando con fighter quali Sage Northcutt, Cody Garbrandt e tanti altri: hai qualche aneddoto sulla convivenza con certi atleti in palestra?

Credo sia il sogno di tutti allenarsi con fighter UFC o comunque con gente di livello. Penso che le prime volte la paghi un po’ questa cosa di fare con un fighter UFC o comunque conosciuto, la paghi psicologicamente: inconsciamente pensi che quello è più forte di te perché combatte in promotion più grandi eccetera. In realtà stando qua ho capito che anche noi italiani siamo al loro livello! La cosa che non abbiamo noi sono gli sparring partner, quindi non confrontandoci con gente forte non acquisiamo sicurezza! E quindi poi quando vai fuori ad allenarti queste cose le paghi.

Qual è stato il match che più di tutti ti ha fatto pensare: "Ok, io andrò in UFC"?

L’ultimo incontro prima di entrare! È stato un match davvero duro, non ho mollato un secondo... Fosse stato due anni fa avrei mollato già al primo round, quando non riuscivo a tenerlo giù! Quindi lì mi sono sentito più maturo su tante cose. Ho combattuto pure con una mano rotta, nonostante tutto sono rimasto lucido.

Descrivici i due momenti più brutti e più belli della tua carriera.

I momenti più belli sicuramente sono tutte le vittorie che ho fatto. Quelli più brutti ovviamente sono rappresentati dalle sconfitte, purtroppo ho fatto errori dettati dalla poca esperienza: Aj McKee a 66 kg, Jelcic purtroppo non c’ero con la testa, nella settimana del match hanno arrestato mio fratello e non l’ho più visto per 2 anni. Con Paternò ho fatto i 77 kg e nonostante tutto ho dominato tutto l’incontro, poi vabbè mi ha preso con quel colpo che mi ha messo TKO. Comunque parliamo di due match in due categorie che non sono le mie!

Cosa rispondi a chi ti accusa di aver affrontato un paio di avversari non alla tua altezza nel corso della tua striscia vincente? C'è chi ancora parla del caso dello 0-0 in Austria, arrivato in super short notice a seguito dei forfait dei due avversari precedenti. Hai mai avuto l'impressione che qualcuno dei tuoi ultimi avversari non fosse al tuo livello?

Non devo dare spiegazioni agli ignoranti: mi è stato insegnato che quando ti chiedono di combattere un match è sempre un match, a prescindere da chi hai davanti! Purtroppo in Italia nessuno voleva combattere contro di me, parlo di gente forte! Ho fatto sempre nomi abbastanza importanti ma non mi sono mai stati dati. Ora non so il motivo ma questa è la verità!

Cosa dobbiamo aspettarci da Danilo Belluardo in UFC? Che messaggio lanci alla divisione pesi leggeri e a tutti i fan delle MMA italiane?

Sono pronto ad affrontare qualsiasi avversario, mi sto allenando duramente tutti i giorni per iniziare la mia nuova carriera in UFC da vero professionista, ora ho solo bisogno di tutto il vostro supporto, insieme faremo grandi cose! Forza Italia.

Ti lasciamo un ultimo spazio libero, qualora ci fosse qualcosa che vorresti dire. Nel frattempo, ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per l'inizio della tua avventura in UFC.