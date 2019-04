Lo svedese segna il gol vittoria ed esplode contro il difensore ex City, colpevole a suo dire di averlo marcato troppo stretto. Le storie tese tra i due proseguono negli spogliatoi e nelle interviste.

di Matteo Zorzoli - 29/04/2019 16:08 | aggiornato 29/04/2019 16:15

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Zlatan Ibrahimovic, impegnato ormai da un anno oltrooceano, si è reso di nuovo protagonista in campo e fuori dal campo. Questa volta il povero malcapitato è l'ex difensore inglese di origini nigeriane, Nedum Onuoha.

Veniamo ai fatti: nella sfida di MLS tra i Los Angeles Galaxy e il Real Salt Lake al 78' lo svedese segna la rete della vittoria, un tap-in di mancino praticamente da fermo che non lascia scampo al portiere avversario. Zlatan, però, invece di esultare va a muso duro contro Onuoha, gridandogli contro. Secondo quanto riporta la testata spagnola Sport, al momento dei consueti saluti dopo il triplice fischio, i due non si sarebbero dati la mano.

Ma non è finita qui, l'ex Milan, Inter e Juve - come testimoniano le immagini diffuse da un account Twitter vicino al Salt Lake - ha cercato il confronto con il difensore ex Manchester City anche negli spogliatoi tra urla e insulti. Solamente l’intervento di alcuni membri dello staff ha impedito il confronto fisico tra i due. Il motivo dell'ira di Ibrahimovic? Secondo quanto detto dallo svedese, novanta minuti di marcatura asfissiante e interventi al limite da parte di Onuoha. L'attaccante aveva già scaricato parte della sua rabbia accumulata nel corso del match al 60', con fallaccio a palla lontana sul difensore, guadagnandosi l'ammonizione, ma in occasione del gol vittoria è letteralmente esploso e la mimica facciale lascia poco spazio all'immaginazione. E le dichiarazioni a caldo dei due protagonisti seguono lo stesso leitmotiv visto in campo.

Le dichiarazioni post partita di Onuoha e di Ibrahimovic

Grazie al gol di Ibra, il settimo in sei partite, i LA Galaxy si portano ad una sola lunghezza dai cugini del Los Angeles FC, ma i salotti televisivi e i siti sportivi di tutto il mondo nel post partita sono monopolizzati dalla querelle tra lo svedese e Onuoha. Il difensore del Salt Lake si presenta davanti alle telecamere furibondo:

Ibrahimovic è venuto a scusarsi dopo la partita perché dal 60' in poi mi ha continuato a dire che mi avrebbe fatto male. È questo il volto della MLS come lui stesso ama definirsi? Bene, questa sera abbiamo visto come si comporta in campo. Non accetterò le sue scuse.

Molto più calmo, invece, Zlatan che non perde l'occasione per lanciare provocazioni alla stampa, una costante di tutta la sua carriera. A chi gli chiede perchè abbia cercato un confronto con Onuoha anche negli spogliatoi risponde:

Volevo solo stringergli la mano. Quello che succede in campo rimane in campo. Mi piace sentirmi vivo quando gioco. Mi piace quando c'è un duello: a volte non dico che mi addormento, ma non mi sento vivo. Solo quando mi arrabbio, mi sento bene.

Nel giovane campionato oltreoceano, lo svedese sta scrivendo la storia: all'età di 37 anni ha segnato 30 gol in 34 partite. Con i Galaxy quest'anno proverà a vincere quello che diventerebbe il quattordicesimo titolo nazionale del suo ricco palmares. Il primo dopo aver lasciato l'Europa per inseguire il sogno americano.