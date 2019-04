Il tecnico parla alla presentazione di un libro: "Un tempo gli allenatori lavoravano con ragazzi che si sacrificavano, oggi ognuno pensa al suo orticello".

di Daniele Minuti - 29/04/2019 21:15 | aggiornato 29/04/2019 21:41

Inutile negarlo: il contraccolpo per la sconfitta in casa del Torino è stato accusato pesantemente dal Milan. I rossoneri sono stati agganciati dalla squadra granata e dopo la vittoria dell'Atalanta contro l'Udinese sono scivolati addirittura al settimo posto in classifica.

Le ultime 4 giornate di campionato lasciano ancora una speranza ai ragazzi allenato da Gennaro Gattuso, che al termine di un incontro con la dirigenza rossonera al gran completo è stato confermato in panchina per il rush finale di stagione in cui però l'imperativo è raggiungere la Champions League.

Come spesso è accaduto, dopo Torino-Milan l'allenatore rossonero si è preso le sue responsabilità spiegando che le colpe principali delle recenti sconfitte del Diavolo sono sue. Ma neanche 24 ore dopo Rino è tornato a parlare togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Gattuso si sfoga dopo la sconfitta del Milan col Torino

Milan, Gattuso risponde alle critiche: "Ai miei tempi i giocatori rispettavano le regole"

Gattuso è stato ospite nell'evento organizzato per presentare il libro "Da Calciopoli ai Pink Floyd" scritto dal giornalista del Corriere della Sera, Alberto Costa. Sul palco l'allenatore del Milan ha parlato della differenza fra i tempi in cui lui scendeva in campo e l'epoca attuale.

È un periodo diverso: un allenatore ha bisogno di giocatori disposti a fare sacrifici, oggi invece se dici qualcosa di sbagliato poi i ragazzi si lamentano cercando alibi. Ognuno pensa al proprio orticello. Ai miei tempi non ascoltavamo neanche musica negli spogliatoi per concentrarci.

Una stoccata probabilmente senza un preciso bersaglio ma che lascia trasparire un po' di insofferenza da parte di Gattuso, che ha ricordato come nel suo Milan ci fossero figure dentro e fuori dal campo che mantenessero l'ordine necessario nello spogliatoio.