La mancata qualificazione in Champions rallenterebbe ovviamente il processo di crescita che avevamo preventivato con Elliott per il Milan. Gattuso? Ho un ad e due dirigenti come Leonardo e Maldini, rispondono loro. Il nostro obiettivo si è allontanato, ma continuiamo ad inseguirlo

La squadra non gioca a buoni livelli da mesi e ora l'obiettivo Champions League si è allontanato. Non era un obiettivo che ci eravamo posti ad inizio anno, ma due mesi fa abbiamo iniziato a farci la bocca e ora siamo delusi

Il Milan non sa più vincere. Nelle ultime sette partite ha conquistato appena una vittoria, ottenuta a fatica contro la Lazio grazie a un calcio di rigore trasformato da Kessié. I rossoneri sono ora fuori dalle prime quattro posizioni in classifica a quota 56 insieme a Torino e Atalanta, che stasera affronterà in casa l'Udinese.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK