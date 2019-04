Arrivata la decisione sui cori razzisti dei tifosi laziali verso Kessié e Bakayoko: Curva Nord squalificata con condizionale, sarà quindi aperta in finale di Coppa Italia.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 29/04/2019 19:11 | aggiornato 29/04/2019 19:22

La Curva Nord dello stadio Olimpico di Roma resterà aperta in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, in calendario mercoledì 15 maggio. A stabilirlo il Giudice sportivo, che si è espresso sui comportamenti discriminatori nei confronti dei calciatori del Milan Franck Kessié e Tiémoué Bakayoko nel corso della semifinale di ritorno della competizione, giocata mercoledì 24 aprile allo stadio San Siro e vinta per 1-0 dalla formazione di Simone Inzaghi.

La relazione della Procura Federale parla chiaro: i cori "espressione di discriminazione razziale" verso Kessié e Bakayoko - protagonisti nella partita giocata 12 giorni prima in Serie A dell'episodio che li aveva visti esporre come un trofeo la maglia del laziale Acerbi a fine partita - ci sono stati, ad opera del 90% dei 4049 tifosi della Lazio seduti nel terzo anello verde di San Siro. Gli insulti a carico dei due calciatori del Milan sono "attribuiti alla tifoseria della Lazio che nelle gare casalinghe occupa la parte centrale in basso del settore denominato Curva Nord dello stadio Olimpico di Roma".

I cori, si legge nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, sono stati "percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale" presenti a San Siro. Curva Nord dello stadio Olimpico meritevole di squalifica, quindi, ma con sospensione condizionale della pena per un anno. Questa la decisione della giustizia sportiva, esplicitata nel comunicato ufficiale:

Si sanziona la società Lazio con l'obbligo di disputare una gara con la parte del settore indicata dai collaboratori della Procura Federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell'ordine pubblico, priva di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno.

Milan, Franck Kessié in azione nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio

Lazio, Curva Nord aperta in finale di Coppa Italia: in caso di nuova violazione, la pena si sommerà

Le offese a sfondo razziale verso Kessié e Bakayoko ci sono quindi state, come testimoia un video pubblicato dal profilo @nonevoluto sui canali social, inoltrato dal Milan anche ai vertici di Federcalcio e Coni evidenziava. La Lazio potrà però tenere aperta la Curva Nord in occasione della finale contro l'Atalanta con l'avvertenza che "se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

Sullo sfondo restano le proteste del club rossonero, che aveva lamentato il mancato intervento da parte della Procura Federale e aveva sottolineato come i cori verso i propri calciatori configurassero da regolamento una delle cause di interruzione e sospensione di una partita.