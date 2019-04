Mancini: "Diamo all'Italia una mentalità più offensiva"

Lo ha detto il ct nella conferenza stampa congiunta con i colleghi Di Biagio dell'Under 21 e Nicolato dell'Under 20: "Portiamo avanti insieme un pensiero condiviso".

di Alberto Casella - 29/04/2019 19:26 | aggiornato 29/04/2019 19:31

Lo stage della Nazionale, con i giovani più promettenti e alcuni giocatori più in età che Roberto Mancini voleva rivedere, arriva in un momento in cui il battibecco in diretta fra Daniele Adani e Massimiliano Allegri ha riaperto l'eterno dibattito fra coloro che nel calcio puntano più al risultato e gli altri che il risultato di sicuro non lo snobbano ma ci vogliono arrivare attraverso il gioco.

Tirato per la giacchetta in conferenza stampa, il commissario tecnico non ha voluto entrare nella polemica, anche perché, ha detto, " non posso parlare per gli altri", ma è indubbio che da quando ha assunto la guida della Nazionale, l'ex tecnico dell'Inter si sia, nei fatti, schierato con i "giochisti" più che con i "risultatisti".

L'Italia di Mancini, effettivamente, cerca sempre di ottenere il risultato attraverso il gioco e il fatto che finora, in parte anche grazie a impegni non esattamente proibitivi, ci sia abbastanza riuscita, ha contribuito a risvegliare nei tifosi l'amore per l'Azzurro, ultimamente un po' sopito.

Mancini punta a dare mentalità offensiva all'Italia

Anche a parole, poi, nella conferenza stampa che ha tenuto insieme ai colleghi Gigi Di Biagio dell'Under 21 e Paolo Nicolato dell'Under 20, il Mancio ha confermato questa ricerca di un calcio più sacchiano che trapattoniano:

Il nostro intento è portare avanti un pensiero comune e condiviso anche con le Under. Vogliamo dare alle nostre squadre una mentalità offensiva. Le nazionali giovanili stanno facendo bene e la qualità c'è. Il problema per i ragazzi nasce quando arrivano in prima squadra: lì faticano maggiormente a giocare perché è il risultato che alla fine conta più di tutto.

Importante la sinergia fra la Nazionale maggiore e le Under di Di Biagio e Nicolato

Per questo è importante anche uno stage di due giorni a Coverciano, attraverso il quale anche ragazzi che hanno poche possibilità nelle squadre di club possono mettersi in mostra e acquisire consapevolezza. Servono tempo e fiducia, concordano i tre ct, come all'Ajax, dove i giovani hanno, appunto, il tempo di imparare anche sbagliando, senza il timore di essere messi subito da parte come accade più spesso da noi. Mancini, che esordì in Serie A a 17 anni grazie a Tarcisio Burgnich, ha detto poi che le nostre Under possono fare bene e diversi giovani fanno e continueranno a fare parte di due Nazionali - come Donnarumma, Gianluca Mancini, Barella, Zaniolo, Chiesa, Pellegrini e Kean - e perché no, anche di tre:

Uno come Tonali, per esempio, può giocare il Mondiale Under 20, l’Europeo Under 21 e stare con noi in Nazionale: vedremo dove potrà essere più utile.

Buon compleanno a Tarciso #Burgnich che mi ha fatto esordire quando ero uno sconosciuto diciottenne. Tanti auguri alla "Roccia" per i suoi splendidi 80 anni! pic.twitter.com/8Pi7KpK8rF — Roberto Mancini (@robymancio) April 25, 2019

Uno che ormai giovane non è più, anche se in Inghilterra lo chiamano ancora bad boy, è Mario Balotelli, croce e delizia di tanti allenatori e anche di Mancini, prima all'Inter, poi al Manchester City e ora in Nazionale:

Mario sa che deve fare gol ma anche comportarsi bene, essere corretto in campo: gliel'ho detto tante volte. Perché se uno è sempre a rischio di beccarsi un cartellino, giallo o rosso che sia, diventa un problema per la squadra.