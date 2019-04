La maglia, in cui il colore predominante è il bianco, è divisa in diagonale da un fulmine di colore arancione, giallo e rosso. Il logo del club è posto in altro a sinistra, mentre a destra troviamo lo Swoosh, celebre logo Nike.

Mentre la Roma di Claudio Ranieri è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, sul web spunta una foto di quella che potrebbe essere la seconda maglia della prossima stagione. Nei giorni scorsi erano emerse alcune anticipazioni sulla prima e terza divisa, ora è il turno della casacca da trasferta.

