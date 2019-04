Miralem Pjanic a difesa di Massimiliano Allegri e della sua Juventus. In un'intervista rilasciata La Repubblica, il centrocampista bosniaco commenta la lite tra il tecnico bianconero e l'opinionista di Sky Sport, Lele Adani.

Parlare in quel modo della Juventus credo sia una mancanza di rispetto. Ha ragione Allegri, c’è tanta gente che chiacchiera troppo e non ne capisce tanto

L'ex Roma ha poi proseguito:

Non so cosa voglia dire esattamente che dobbiamo fare un calcio migliore, ma di sicuro dobbiamo imparare a palleggiare meglio, soprattutto in Europa, dove non riusciamo a dominare le partite. Credo che si stia lavorando in questo senso e c’è gente molto preparata, a cominciare da Allegri, che se ne sta occupando