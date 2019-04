La Juventus pesca ancora in Premier League: Mata a parametro zero

Il centrocampista classe 1987, che aveva fatto sapere dell'intervento con un lungo post su Instagram, ha chiuso la sua stagione con 17 presenze e 2 gol all'attivo. Nella prossima annata spera di ritagliarsi uno spazio decisamente più ampio e di non passare più tempo in infermeria.

Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica - recita il comunicato ufficiale della Juventus - al ginocchio destro di Sami Khedira. L’intervento, effettuato dal Dottor Uli Boenisch, assistito dal responsabile sanitario bianconero Dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative

Buone notizie per Massimiliano Allegri. Nella giornata odierna Sami Khedira è finito sotto i ferri per risolvere i problemi al ginocchio che lo hanno tormentato dall'inizio della stagione. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito e il centrocampista tedesco può quindi iniziara il percorso riabilitativo:

