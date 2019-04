In giallorosso fra il 2007 e il 2012, il brasiliano aveva conquistato due trofei e sfiorato uno scudetto con Ranieri. A 40 anni compiuti, stasera giocherà la sua ultima partita.

di Alberto Casella - 29/04/2019 15:05 | aggiornato 29/04/2019 15:10

Non sono tanti i giocatori che in 25 anni di carriera hanno vestito soltanto quattro maglie. Soprattutto se, come è successo a Juan, nasci in Brasile e già solo per questo c'è mezzo mondo che ti cerca. Lui, cresciuto nel Flamengo, è stato portato in Europa dal Bayer Leverkusen, è passato alla Roma e poi all'Internacional di Porto Alegre.

Ora, a 40 suonati, Juan gioca ancora nel Flamengo, dove era tornato nel gennaio del 2016, alle soglie dei 37 anni, per chiudere il cerchio degli affetti e dove pensava di ritirarsi nel giro di breve.

Ma un difensore della sua esperienza e della sua disponibilità, quando ce l'hai te lo tieni stretto. E questo è quello che hanno fatto quelli del Flamengo: magari non giocava molto, Juan, ma col sorriso che i tifosi della Roma ricordano benissimo, era sempre pronto a insegnare qualcosa ai compagni più giovani e sapeva farsi trovare pronto quando c'era bisogno di lui.

Roma: in giallorosso Juan ha giocato 148 partite

Roma: l'omaggio a Juan che si ritira dal calcio

Nella Roma, Juan ha giocato complessivamente 148 partite, segnato 11 gol e distribuito 4 assist. Numeri non eclatanti, forse, ma non erano quelli i suoi compiti. Lui è sempre stato un difensore centrale, alto e prestante, di fisico e di tecnica, il suo lavoro era non lasciare fare gol agli attaccanti avversari. Nei 5 anni in giallorosso ha vinto una Supercoppa italiana appena arrivato e una Coppa Italia, ma quello per cui i tifosi giallorossi lo ricordano con più affetto è il suo contributo nella stagione dello scudetto sfiorato, anzi già cucito sul petto per qualche decina di minuti, contro l'ultima Inter del primo Mancini.

Con Juan, la Roma è stata la principale rivale dell'Inter alla fine dello scorso decennio

Era il 2007-08, in Italia dominavano i nerazzurri ma i giallorossi di Ranieri, forti anche della coppia difensiva centrale composta da Juan e Mexes, gli avevano dato filo da torcere fino all'ultimo. Alla 38esima giornata un gol di Vucinic a Catania li aveva proiettati per un tempo in vetta alla classifica, almeno finché a Parma Mancini, alla mossa della disperazione, mandò in campo Ibrahimovic, fermo da diverse settimane per infortunio: sotto il diluvio la doppietta dello svedese beffò la Roma sul filo di lana e condannò gli emiliani alla Serie B. Oltre che colonna giallorossa, Juan è stato a lungo protagonista anche con la maglia del Brasile, indossata 79 volte con 7 reti segnate.

Ora, però, è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo: stasera Juan darà l'addio al calcio con la maglia del Flamengo nel match contro il Cruzeiro. L'annuncio, dato dallo stesso difensore su Instagram, ha scatenato omaggi, ringraziamenti e saluti da tanti suoi ex compagni di squadra, amici e club. Fra i tanti, Miralem Pjanic, che fece in tempo a giocarci insieme in giallorosso, gli ha indirizzato un messaggio particolarmente affettuoso:

Un giocatore incredibile. Complimenti per tutto quello che hai fatto, e grazie per quanto mi hai aiutato arrivando a Roma.

Mentre Juan Jesus, giocando con i loro nomi, gli rende onore, inneggiando al "vero" Juan, in un post a commento del video che il club giallorosso ha dedicato al connazionale che lo ha preceduto a Trigoria.