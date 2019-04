La showgirl argentina ha parlato del marito nella consueta ospitata a Tiki Taka, polemizzando con Cassano: "Per questa squadra taglierebbe anche l'erba".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 29/04/2019 11:41 | aggiornato 29/04/2019 11:47

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere all'Inter. A rivelare le (possibili?) intenzioni del centravanti nerazzurro è la moglie-agente Wanda Nara, che nell'ormai consueto spazio concessole dalla trasmissione Tiki-Taka ha parlato della situazione legata al marito. La biondissima soubrette ha dichiarato che Maurito le ha personalmente confermato la volontà di rimanere a Milano, ribadendole più volte come il club nerazzurro per lui abbia sempre rappresentato la prima opzione per il prosieguo della propria carriera.

Una notizia che dividerà sicuramente l'ambiente interista, squarciato negli scorsi giorni dall'aperta contestazione attuata dalla Curva Nord verso l'ex capitano e condita da diverse voci di mercato che vedrebbero Icardi prossimo al trasferimento al PSG, con il Real Madrid spettatore decisamente interessato. Wanda ha detto che non ci sono le basi per parlare di un suo trasferimento, perché l'affetto dell'argentino per Milano e per la sua attuale squadra è sempre stato molto forte, anche quando le cose sembravano essersi messe male:

Mauro ha un contratto e deciderà da solo il proprio futuro. Spalletti ha detto che resterà all'Inter per 100 anni? E allora mio marito ci rimarrà per 150, visto che è più giovane.

Icardi è sceso in campo dal primo minuto contro la Juventus, una scelta che ha stupito un po' tutti visto che, fino alla vigilia, il papabile titolare per l'attacco dell'Inter sembrava essere Lautaro Martinez. La sua prestazione è stata generosa, impreziosita da un paio di giocate negli ultimi sedici metri che solo a causa della bravura di Szczesny e Matuidi non si sono trasformate in gol.

Wanda Nara in tribuna a San Siro: la moglie di Mauro Icardi è tornata a parlare del rapporto tra suo marito e l'Inter

Wanda Nara polemizza con Cassano: "Per l'Inter taglierebbe anche l'erba"

Poi è arrivato il momento del solito siparietto tra la showgirl argentina e Antonio Cassano, ormai ospite fisso a Tiki Taka. I due si erano già beccati diverse volte nelle scorse settimane, ma non si sono ugualmente fatti sfuggire l'occasione di punzecchiarsi ulteriormente. Fantantonio ha sempre avuto un atteggiamento molto duro verso il comportamento di Icardi, venendo ripreso più volte da Wanda durante l'analisi di Inter - Juventus:

Non sapevo che Mauro avrebbe giocato titolare, lo ha fatto bene sacrificandosi per la squadra. Sono cose che decide Spalletti, ma non viene a dirmele perché io, al contrario di Cassano, non sono una sua amica.

L'ex talento di Bari vecchia ha risposto per le rime, tirando in ballo la gestione di Suning sul caso legato al centrocampista brasiliano Ramires, messo fuori rosa dallo Jiangsu per questioni di contratto:

Icardi deve andarsene, all'Inter non lo vogliono più. Rischia seriamente di fare la fine di Ramires, uno che allo Jiangsu hanno messo a correre attorno al campo da ormai un anno e mezzo perché non ha voluto andare incontro alla società.

#Inter, sul caso #Icardi torna a dire la sua #Cassano: "A fine stagione deve andar via, perchè non lo vogliono più. Ramires allo Jiangsu Suning è stato messo a correre intorno al campo per la questione del contratto". Risponde stizzita @wandaicardi27: "Mauro rimane!" #TikiTaka pic.twitter.com/KyumCeChUN — Tikitaka (@Tikitakacanale5) April 28, 2019

Ma l'ultima parola spetta a Wanda:

Icardi ha segnato 140 goal, dovrebbe forse tagliare l'erba? Probabilmente per l'Inter farebbe anche questo. In ogni caso lui resterà: è una decisione già presa, che di certo non spetta agli amici di Spalletti.

In realtà la situazione sembra ancora ben lontana da una definitiva risoluzione. Il numero 9 nerazzurro verrà invitato a ricucire ma l'impressione, visti anche i recenti mugugni di una parte di tifoseria, è che per farlo Marotta sarà costretto agli straordinari. Dopo essersi tirato da parte in seguito alla vicenda sulla fascia di capitano finita sul braccio di Handanovic, secondo Cassano il tempo di Maurito all'Inter è definitivamente terminato: