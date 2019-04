Le parole del tecnico dei viola dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

29/04/2019

La cura Montella non funziona. La Fiorentina perde in casa anche col Sassuolo e prolunga il suo digiuno: non vince in campionato dal successo esterno sulla SPAL del 17 febbraio (4-1), mentre al Franchi i tre punti mancano addirittura dal 16 dicembre, giorno in cui i viola si imposero per 3-1 sull'Empoli.

Dopo l'1-0 rimediato contro la formazioe di De Zerbi, Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport e ha commentato così la prestazione dei suoi:

Non è stata sicuramente una prestazione non all'altezza. È una sconfitta che non ci voleva, ho visto una squadra disunita. Nelle ultime tre partite c'erano anima, spirito, cuore e qualità, mentre stasera abbiamo dato il peggio di noi stessi. Devo capire se si tratta di mancanza di personalità o mentale, perché in settimana abbiamo giocato una partita contro l'Atalanta che rappresentava una stagione intera

Montella ha proseguito:

Non so se si tratta di un calo di concentrazione dopo aver preparato la partita dell’anno. Eravamo lenti nella manovra, mentre noi abbiamo bisogno di velocizzare il gioco. Mercato? Vedremo quello che si potrà fare, ma ora non voglio parlare di mercato, voglio il riscatto della squadra

Infine su Federico Chiesa, che si è procurato il calcio di rigore poi fallito da Veretout: