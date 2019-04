Un uomo sarebbe entrato di nascosto nell'obitorio della Holly Tree Lodge a Bournemouth per scattare delle foto e poi renderle pubbliche. Le autorità hanno immediatamente aperto un'indagine e si sono messe alla ricerca del responsabile, ma nel frattempo non c'è fortunatamente più traccia delle macabre istantanee.

