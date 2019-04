L'allenatore avvistato in aeroporto a Fiumicino: è corsa al selfie tra i tifosi. Era diretto a Torino per assistere alla sfida contro il Milan, dove ha incontrato il ds granata.

Nei giorni in cui il suo nome è accostato con insistenza alla panchina della Roma, basta poco perché inizino a circolare indiscrezioni legate ad Antonio Conte. Uno scalo aeroportuale nei corridoi di Fiumicino, per esempio, ha rappresentato un indizio di mercato e dato il via a una corsa al selfie con l'ex guida di Juventus, Nazionale e Chelsea. Avvistato nell'aeroporto internazionale della Capitale nella tarda mattinata di domenica, l'allenatore si è concesso a sorrisi e foto con i tanti tifosi giallorossi che l'hanno riconosciuto.

Reduce da alcuni giorni di vacanza a Porto Cesareo (anche lì uno scatto fotografico con una tifosa e la frase "Vengo alla Roma? Vediamo" aveva generato rumors di mercato) con i due ex romanisti Garzya e Baldieri, Conte era infatti solo di transito a Fiumicino per poi salire sull'aereo che l'avrebbe portato a Torino per assistere a Torino-Milan. Una scelta last minute, considerando che l'allenatore era invece atteso al Via del Mare per Lecce-Brescia, giocata in serata. Il motivo del trasferimento aereo in Piemonte?

Vado a Torino perché lì ho casa.

Racconto che nasconde però solo un fondo di verità. Perché da una parte Conte ha casa a Torino, dove ha vissuto per più di 15 anni tra campo e panchina, ma dall'altro in occasione della sfida tra granata e rossoneri ha incrociato il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi, amico di vecchia data e pronto a prendere le redini del calciomercato in casa Roma dalla prossima stagione.

Al momento quello della Roma è l'interesse più concreto registrato nei confronti dell'allenatore salentino, sia in termini economici che tecnici. Per l'allenatore è pronto un contratto triennale da 9 milioni a stagione, con la garanzia di un mercato di rafforzamento graduale e la conferma di alcuni big, Manolas in primis. Nello staff, inoltre, sarebbe incluso anche il preparatore atletico Paolo Bertelli, fedelissimo di Conte e praticamente già bloccato dal club giallorosso. Il punto di forza sul quale fa leva la Roma è la carta bianca: una condizione che club stranieri in passato sulle tracce dell'allenatore come Manchester United e PSG non avrebbero garantito all'ex guida della Nazionale. Che in agenda ha una priorità: tornare ad allenare in Serie A, dove manca dal 2014.

In Italia, però, non ci sarebbe solo la Roma a osservare con attenzione le mosse di Conte. Se un ritorno alla Juventus coincide con un'ipotesi remota, l'interesse dell'Inter non è un mistero. La posizione di Luciano Spalletti è diventata più salda nelle ultime settimane, ma in casa nerazzurra sarebbero disposti a un cambio di rotta in panchina solo a condizione di migliorare il livello della guida tecnica e delle ambizioni. Marotta conosce già l'allenatore per i trascorsi condivisi alla Juve, così il vero nodo da sciogliere è quello economico: al costo dell'ingaggio dell'ex ct azzurro e del suo staff, vanno sommati i 25 milioni di euro lordi garantiti a Spalletti e collaboratori fino al 2021. Un sacrificio troppo importante, anche al cospetto di una garanzia di progettualità. Quella che la Roma insegue, con un solo nome sul taccuino: Antonio Conte. La sensazione è che di qui alla prima decade di maggio possano arrivare novità importanti.