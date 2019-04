Senza i soldi garantiti dalla massima competizione continentale in tanti potrebbero lasciare i rossoneri, dai giocatori in scadenza di contratto a chi è arrivato in prestito fino al tecnico Gennaro Gattuso.

0 condivisioni

di Simone Cola - 29/04/2019 22:00 | aggiornato 29/04/2019 22:05

Le reti di Belotti e Berenguer che hanno permesso al Torino di stendere il Milan hanno avuto l'effetto di ravvivare in modo determinante il finale di un campionato che per quanto riguarda la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League presenta a quattro giornate dal termine una situazione estremamente equilibrata: già assegnati due posti a Juventus e Napoli, per gli altri due restano in corsa ben sei squadre.

Tra queste è proprio il Milan a vivere la situazione più complicata: i rossoneri si trovano infatti al settimo posto in classifica, a pari punti con l'Atalanta quinta e il Torino sesto e distanti appena due punti dal quarto e ultimo posto valido occupato dalla Roma (al terzo l'Inter, relativamente al sicuro) ma con un rendimento che nelle ultime giornate è calato in modo drammatico - una sola vittoria nelle ultime cinque giornate - dopo la bella striscia di risultati collezionata da gennaio all'indomani dell'arrivo del bomber polacco Piatek.

Dopo essere stato costantemente tra i primi quattro posti nel corso di un campionato a dir poco travagliato, dunque, il Milan rischia di crollare proprio nel rush finale e di perdere una qualificazione in Champions che era l'obiettivo stagionale della nuova presidenza Scaroni: un finale che i rossoneri tenteranno di scongiurare ma che se dovesse verificarsi avrebbe pesanti ripercussioni nel prossimo calciomercato. Con un budget ridimensionato e senza l'Europa che conta gli acquisti diventerebbero più complicati, inoltre sarebbero pressoché certi gli addii di numerosi giocatori attualmente a disposizione di mister Gattuso, la cui conferma a oggi è ovviamente tutt'altro che scontata.

Il 24enne Samu Castillejo è arrivato dal Villarreal in prestito oneroso con obbligo di riscatto: in caso di mancata qualificazione in Champions il Milan potrebbe comunque disfarsene.

Bakayoko, Castillejo e gli svincolati: senza Champions addio Milan

Sportmediaset analizza così il possibile scenario che vedrebbe il Milan fuori dalla Champions League anche nella prossima stagione - sarebbe la quinta consecutiva - e costretto dunque a fare miracoli per quadrare un bilancio ancora sotto attenzione da parte della UEFA: sicuramente partirebbero tutti i giocatori in scadenza a giugno, da Abate a Montolivo passando da Bertolacci, José Mauri e Zapata, permettendo così un risparmio lordo, a livello di stipendi, pari ad almeno 20 milioni di euro.

Se è vero che l'addio ai 5 era già stato previsto, è altrettanto vero che nel caso di Abate e Zapata (20 e 19 presenze in stagione a differenza delle 6 di José Mauri, le 4 di Bertolacci e le zero di Montolivo, praticamente fuori rosa da inizio campionato) un tentativo sarebbe stato fatto in caso di qualificazione in Champions con l'obiettivo di mantenere due validi ricambi in rosa e investire di più sui possibili rinforzi nella formazione titolare. In un'ottica di "spending review" invece difficilmente il terzino italiano e il centrale colombiano (4 milioni netti a stagione in due) resteranno a Milanello.

Non basta: l'ormai certo mancato riscatto da parte del Siviglia di André Silva significherà che il Milan potrà avere a disposizione un'alternativa in più in attacco ma che non avrà a disposizione i 35 milioni di euro previsti per riscattare il mediano francese Tiemoué Bakayoko, partito in sordina ma diventato fondamentale in una squadra che si è giovata della fisicità e della tecnica di un giocatore che sarebbe stato complicato trattenere anche in caso di qualificazione alla Champions, figuriamoci senza. Andrà anche analizzata la situazione di Samu Castillejo, arrivato anche lui nell'ultimo calciomercato in prestito ma con obbligo di riscatto: il suo cartellino potrebbe essere ridiscusso con il Villarreal e spalmato oppure immediatamente ceduto ad altri club.

A queste 7 partenze quasi sicure andranno ad aggiungersi quelle di chi non è mai rientrato nei piani di Gattuso - ancora in forse - e percepisce uno stipendio comunque importante: è il caso di Strinic (2 milioni, fermato anche da numerosi problemi fisici) e Antonio Donnarumma, fratello di Gigio che percepisce un milione netto a stagione e non è mai sceso in campo così come il croato. Chiaro che queste cessioni, per la maggior parte di giocatori non fondamentali, in caso di mancata Champions dovranno accompagnarsi ad alcune partenze eccellenti: senza i soldi della UEFA sarebbe l'unico modo per Leonardo e Maldini per creare un budget di spessore per gli acquisti, che servono e che non andranno assolutamente sbagliati.

Senza la Champions League, insomma, si prospetta un'estate complicata per il Milan, tra addii, cessioni eccellenti (Suso? Cutrone?), una possibile rivoluzione a livello tecnico e la necessità di costruire una rosa adeguata con un budget ridotti e senza sforare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario della UEFA. La rincorsa al quarto posto, in queste ultime giornate, sarà fondamentale per il futuro di un club che vuole tornare grande da tempo e che potrebbe essere costretto invece a rimandare ancora il discorso ne futuro.