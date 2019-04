Gli azzurri insistono per il terzino inglese degli Spurs: offerti 20 milioni di euro, ma gli inglesi ne chiedono 35.

di Redazione Fox Sports - 29/04/2019 23:25 | aggiornato 29/04/2019 23:30

Il Napoli guarda in Premier League. Dopo aver battuto il Frosinone e conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza azzurra pensa al mercato e alla rosa che sarà. Ancelotti ha detto che verranno fatti "acquisti mirati che faranno migliorare la squadra". Uno di questi potrebbe arrivare dall'Inghilterra.

Come riporta Sky Sport, il Napoli è sempre in pressing su Kieran Trippier. Il terzino classe 1990 in forza al Tottenham, per cui c'è già stato un primo sondaggio nelle scorse settimane, è in cima alla lista degli obiettivi per la fascia destra.

Tra Napoli e Tottenham sono in corso dei colloqui. Gli Spurs valutano il 28enne 35 milioni, i campani per il momento offrono 18-20 milioni. C'è distanza, ma potrebbe ridursi nelle prossime settimane. Anche perché il giocatore ha fatto sapere di gradire la destinazione Napoli e il suo ingaggio rientra nei parametri imposti da De Laurentiis

L'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal Manchester United, altro club sulle tracce di Trippier. Che è nato nei pressi di Manchester, tifa i Red Devils e quindi accetterebbe al volo un'eventuale offerta dei Solskjaer boys.

Calciomercato Napoli, spunta Ferlan Mendy

Il Napoli è interessato anche a Ferlan Mendy, esterno sinistro classe 1995 di proprietà del Lione. Sul francese ci sono però tanti top club, a cominciare dal Real Madrid. Il Lione valuta Mendy (39 presenze, 3 gol e 3 assist in stagione) non meno di 40 milioni di euro, una cifra non proprio alla portata di tutti.