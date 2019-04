Il manager degli Spurs si confessa alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League contro l'Ajax: "Le voci di mercato fanno parte del calcio".

di Redazione Fox Sports - 29/04/2019 17:21 | aggiornato 29/04/2019 17:32

Vigilia di Champions League. Domani il Tottenham ospiterà l'Ajax al Tottenham Hotspur Stadium per la semifinale d'andata. A poco più di 24 ore dal match, ha parlato a Goal il manager degli Spurs, Mauricio Pochettino, uno degli allenatori più desiderati del momento.

E poprio dalle voci di mercato è partito l'argentino, commentando innanzitutto le indiscrezioni che lo vorrebbero sulla panchina del Milan nella prossima stagione:

Io leggo queste notizie sui giornali. Ormai so come funziona questo mondo, questo tipo di voci non mi servono per alimentare l'ego. Ad altri piace essere sulla bocca di tutti per sentirsi all'altezza, a me no. Certo, lo prendo come un attestato di stima l'interesse di un club

Pochettino ha in testa solo il Tottenham:

Ho rinnovato col Tottenham (fino al 2023, ndr) per restare. Sono convinto di poter fare ciò che abbiamo realizzato in questa stagione. Non ho mai commentato le voci di mercato, ce n'erano anche su club inglesi e di altri Paesi. Per come sono fatto, sono portato a ragionare giorno per giorno. Nessuno può dire con certezza quando un ciclo finisce. I cicli non devono essere determinati dal tempo. Il mio finirà quando non avrò più motivazioni. Per rispetto verso il Tottenham, se sentissi l'esigenza di andare via sarei il primo a farsi da parte

Sulla stagione:

Non abbiamo prefissato alcun obiettivo, non ci è stato solo chiesto di arrivare tra le prime quattro in Premier. Il presidente Levy ci ha chiesto di vincere le partite. Chi è in lotta per il titolo è chi investe di più, ma non basta solo fare acquisti. Certo, se vuoi una casa più bella, devi spendere...

Sulla campagna acquisti che è stata inesistente:

Tutti credono che non fare acquisti sia sinonimo di mancata ambizione, invece anche trattenere i calciatori e l'ossatura lo è. La stabilità è ambizione

Poi spiega come ha battuto Guardiola:

Bisogna andare oltre un approccio tattico. Contano qualità, le varie situazioni che si presentano, i momenti della partita e un po' di fortuna. Abbiamo talento e gioco, affrontiamo le partite con coraggio

Sull'Ajax:

Li stiamo osservando, li conosciamo bene. Saremo sotto pressione perché non avremo una settimana intera per prepararla. Credo che in questo rush finale tutti dovrebbero avere gli stessi giorni di riposo. Non è una scusa, ma a volte non si considera che giocando anche a Natale non ci si riposa e si inizia il campionato un mese prima del normale. Questo per noi è uno svantaggio...

Sull'exploit delle inglesi in Champions ed Europa League: