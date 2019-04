Fonti spagnole assicurano che il club bianconero avrebbero pronto un altro colpo a costo zero per il centrocampo, dopo quello già ufficializzato di Ramsey dall'Arsenal.

di Alberto Casella - 29/04/2019 12:23 | aggiornato 29/04/2019 16:25

Quando alla Juventus era lui il "front man" del calciomercato, si diceva che Beppe Marotta fosse il re del parametro zero. Nessuno era abile quanto l'ex ad bianconero a individuare e assicurarsi i migliori giocatori in scadenza di contratto.

Ora, però, che è passato all'Inter il club di corso Galileo Ferraris non ha cambiato la propria politica nelle trattative e sicuramente non ha perso quella straordinaria capacità di utilizzare il proprio fiuto per accalappiare quelle occasioni imperdibili: giocatori di alto livello a prezzi di realizzo.

Sono tanti, in oltre otto anni, i colpi di mercato messi a segno da Marotta senza far spendere nemmeno un euro alla Juventus: da Pirlo a Pogba - e che plusvalenza, poi - da Fernando Llorente a Coman, da Khedira a Dani Alves, per finire con Emre Can e con le trattative per Aaron Ramsey, da lui avviate, poi chiuse e ufficializzate dal suo successore Paratici.

Calciomercato Juventus: arriva anche Mata a costo zero?

Paratici che, dunque, sembra aver appreso bene la lezione, se sono vere le voci che arrivano dalla Spagna. Secondo don Balon, infatti, la Juventus avrebbe già pronta la prossima mossa a parametro zero e si tratterebbe di un altro colpo in Premier League. Dopo Ramsey dall'Arsenal, dunque, potrebbe arrivare un altro rinforzo per il centrocampo, questa volta dal Manchester United: Juan Mata.

Una miniera di esperienza internazionale

Lo spagnolo, infatti, in scadenza di contratto il prossimo giugno, non sarebbe intenzionato a rinnovare e lo stesso club inglese parrebbe orientato a lasciarlo partire nell'ottica di una politica di rinnovamento della rosa ritenuta ormai indispensabile a livello societario. Esperienza internazionale da vendere - un Mondiale e un Europeo con la Roja, 1 Champions League col Chelsea di Di Matteo e 2 Europa League fra Blues e Red Devils - Mata ha 31 anni ed è un classico tuttocampista: può giocare, infatti, come trequartista, come mezzala, come interno ma anche da ala offensiva. Se Khedira dovesse partire, insomma, l'esperienza e la versatilità di Mata potrebbero fare molto comodo ad Allegri e le trattative per Isco e Milinkovic-Savic, per dire, potrebbero essere affrontate con minori preoccupazioni e affanni.

A good birthday present 🎁⚽ but not the result we wanted... Thank you all for your messages 🙏❤️ @ManUtd pic.twitter.com/4a6WflPkzo — Juan Mata García (@juanmata8) April 28, 2019

L'imprimatur di Cristiano Ronaldo

In questa stagione Mata ha giocato finora 31 match, di cui 21 in Premier League e 6 in Champions League, con tanto di gol proprio ai bianconeri - segnando 6 reti e fornendo 4 assist ai compagni, mentre con la Spagna ha disputato complessivamente 41 partite nelle quali ha realizzato 10 gol. Sempre secondo fonti spagnole, la trattativa avrebbe l'imprimatur anche di Cristiano Ronaldo, un plus che avrebbe convinto la Juventus a spingere sull'acceleratore per superare la concorrenza particolarmente agguerrita di Barcellona e PSG.