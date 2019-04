Luciano Spalletti sarà ancora l'allenatore dell'Inter nella prossima stagione? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, intervenuto alla presentazione del libro "Da Calciopoli ai Pink Floyd" di Alberto Costa.

A chi gli chiedeva se il club avesse già scelto il tecnico per il prossimo anno, l'ex dirigente della Juventus ha replicato:

Poi sulla sua carriera ha detto:

C'è stata un'evoluzione del ruolo molto forte in questi anni. L'organigramma tempo fa non era così vasto come quello attuale all'interno delle società. Il direttore sportivo è arrivato con Allodi. Quando partecipavo alle prime cene con i miei colleghi, io stavo zitto e ascoltavo. Oggi a quelle stesse cene parlo un po' più io, perché ho qualche anno in più. In questi anni ho imparato ad ascoltare e a mettere in pratica quanto ho appreso