La società inglese è disposta a lasciar partire il giocatore , ma intende aspettare la fine della stagione prima di far sapere se accetterà o meno la proposta. Un'attesa, questa, che trova il favore di Marotta. Anche l'amministratore delegato vuole infatti attendere che la stagione finisca per parlare con Luciano Spalletti, fare un bilancio e programmare il futuro. Solo allora, quando avrà deciso chi guiderà i nerazzurri, si tufferà a capofitto sulle operazioni di calciomercato.

L'Inter deve ora trovare l'intesa col Manchester City, che nel 2017 aveva speso 30 milioni per prendere Danilo dal Real Madrid. I nerazzurri hanno offerto 15 milioni più bonus per il cartellino del 27enne che in stagione ha collezionato 21 presenze, 1 gol e 1 assist.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK