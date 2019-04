Tanta incertezza riguardo gli scenari futuri del calciatore argentino attualmente in prestito ai Blues di Maurizio Sarri.

A scanso di equivoci, Gonzalo Higuain farà bene ad avere sempre una valigia pronta a portata di mano. E dentro ci deve mettere un po' di tutto, non si sa mai. Abbigliamento adatto sia alla pioggia londinese che alla nebbia del settentrione italiano. Potrebbe succedere di tutto nel suo futuro, le opzioni di calciomercato sono varie e tutte percorribili. Attualmente lui è in prestito al Chelsea dalla Juventus, dopo aver vissuto una prima parte di stagione con la maglia del Milan.

Appena 4 le reti segnate in 12 partite con quella dei Blues, un rendimento non certo esaltante se racimolato da un centravanti come Higuain, che sulla sua prolificità sotto porta ha costruito l'intera carriera vissuta sempre ad altissimi livelli.

Ecco perché in Premier League il Chelsea non è più così convinto di riscattarne il cartellino, lasciandolo rientrare alla Juventus, che a quel punto dovrebbe occuparsi di trovare una nuova sistemazione per il Pipita. Negli ultimi giorni è spuntata addirittura la suggestione dell'Inter, nell'ambito di un potenziale scambio con Mauro Icardi o comunque di una trattativa per arrivare a Milan Skriniar. Fantacalcio più che calciomercato fino a questo momento, ma comunque tutte ipotesi da tenere in considerazione.

In dubbio il futuro di Higuain sul calciomercato

Calciomercato, Sarri sul futuro di Higuain

Intanto, da Londra, arrivano parole di conforto per Higuain da parte del suo mentore, Maurizio Sarri. L'allenatore dei Blues non ha smesso di avere fiducia nel suo "figlioccio", voluto a tutti i costi nella sua rosa anche in Premier League, dopo l'esperienza vissuta insieme a Napoli. Alla BBC, il manager del Chelsea ha spiegato come fossero da mettere in preventivo delle difficoltà di ambientamento:

Per un attaccante è difficile abituarsi alla Premier League, ricordo che Luis Suarez al Liverpool nella prima stagione segnò solo tre gol, poi 16, poi 24, ma è difficile adattarsi a questo campionato. Penso che nella prossima stagione sarà in grado di segnare molto.

Ecco perché, quando gli viene domandato se nelle opzioni di calciomercato future di Higuain ci sia anche la permanenza al Chelsea, Maurizio Sarri lascia più di uno spiraglio:

Non lo so se sarà qui anche il prossimo anno, non sono il responsabile del mercato, quindi non posso rispondere a queste domande. In teoria sì.

In pratica si vedrà solo più avanti. Higuain, nel frattempo, farà bene a tenere una valigia sempre a portata di mano.