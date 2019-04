Con appena 3 punti conquistati nelle ultime 6 giornate di campionato, il club più antico di Germania è scivolato al quarto posto in classifica. Ci sono problemi nello spogliatoio.

di Franco Borghese - 29/04/2019 16:16 | aggiornato 29/04/2019 16:21

Un crollo. Esattamente come l'anno scorso. A tre giornate dalla fine della seconda divisione tedesca, l'Amburgo rischia seriamente di non conquistare quella promozione in Bundesliga che sembrava scontata. Nella passata stagione il club, il più antico di Germania, aveva totalizzato 6 punti nelle prime due giornate di campionato. Poi è crollato (un punto nelle successive 8). Ora un altro crollo improvviso rischia di compromettere l'intera stagione.

Già, perché nelle ultime 6 giornate di campionato l'Amburgo ha messo in tasca appena 3 punti. Pochi perché ambisce alla promozione in Bundesliga, pochi in una fase così importante del campionato. E infatti l'Amburgo è crollato, ritrovandosi al quarto posto in classifica. Posizione che non basterebbe nemmeno per partecipare allo spareggio promozione con la terzultima della massima serie. In tutto il 2019 l'Amburgo era sempre stato o primo o secondo.

Per questo ad Amburgo sono preoccupati. Fra due giornate ci sarà lo scontro diretto con il Paderborn (attualmente secondo), occasione perfetta per tornare in zona promozione (o almeno play off). Eppure in questo momento preoccupa perfino la sfida con l'Ingolstadt penultimo, che nelle quattro ultime giornate ha raccolto 10 punti e che appare una delle squadre più in forma del campionato.

I tifosi dell'Amburgo temono di veder sfumare la promozione in Bundesliga

La situazione in casa Amburgo è critica. La promozione sembra scivolare di mano, anche perché all'interno dello spogliatoio si respira una certa tensione. Aaron Hunt, simbolo e punto di riferimento della squadra e dei tifosi, è stato messo fuori rosa. Prima dell'ultima giornata di campionato aveva infatti capito che il tecnico non lo avrebbe schierato titolare e ha quindi chiesto di non esser convocato. Una presa di posizione che non è piaciuta alla società che lo ha quindi sospeso. Il giocatore, attraverso i social, ha fatto sapere di aver chiesto scusa ma di aver trovato un muro, eretto dal club.

Ho reagito in maniera emotiva, ma ho capito di aver sbagliato. Ho però trovato la porta chiusa.

La società dovrà quindi decidere se accettare le scuse (a questo punto anche pubbliche...) del giocatore e se riaccoglierlo in rosa o se cercare di conquistare la promozione senza di lui. Quel che è certo è che l'Amburgo improvvisamente rischia di veder sfumare la possibilità di tornare in Bundesliga dopo un solo anno e che quindi ogni screzio andrebbe messo da parte per il bene della società. Altrimenti, come l'anno scorso, anche in questa stagione il crollo porterebbe a conseguenze gravi.