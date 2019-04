Una lite che continua a far discutere. È quella tra Massimiliano Allegri e Lele Adani, andata in scena al termine del match finito 1-1 tra Inter e Juventus. Dopo le parole di ieri del tecnico bianconero, ospite di Fabio Fazio nella trasmissione di Rai Uno "Che tempo che fa", oggi arriva la replica dell'opinionista di Sky Sport che a Radio Deejay ha dichiarato:

Adani ha proseguito:

Allegri è stato scortese, maleducato e arrogante. La frase sugli scudetti che ha vinto manca di rispetto a tutti quelli che ascoltano e che vanno allo stadio. Cosa farei se lo incontrassi? Lo saluterei, io non porto rancore. Io ho i miei dati, un analista non deve per forza fare l'allenatore, ma un allenatore deve essere un analista. Io so chi ho davanti. Dopo la partita con l'Inter si doveva tornare a parlare del percorso fatto in Champions League dalla Juve. L’intervistato deve cercare di argomentare per rispetto di chi è a casa e ascolta. Sicuramente è accettabile lo sfogo, ma quando hai un ruolo così importante devi avere un argomento adeguato. Quando è stato eliminato ha analizzato solo alcune cose, non altre. La Juve deve vincere la Champions, lo Scudetto non basta più, la società non prende Cristiano Ronaldo per battere il Chievo