La sconfitta in casa del Torino rischia di essere pesantissima per il Milan, scivolato al sesto posto in classifica e uscito dalla zona che le garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Dopo la partita ha parlato il tecnico rossonero Gattuso che ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua delusione per il 2-0 rimediato all'Olimpico, assumendosi però la colpa del periodo nero che il suo Milan sta vivendo.

Siamo stati condannati da un episodio, oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Per un periodo riuscivamo a soffrire ma da un po' succede qualcosa che non ci permette di reagire. Se non vedo i giocatori reagire in allenamento non posso andare in conferenza e fingere, la squadra si impegna ma non si diverte e non è brillante. Il mio futuro? È legato ai risultati, io sono il primo responsabile di queste figuracce.