Il Torino schianta il Milan e vede la Champions. Decisivi i gol nel secondo tempo di Belotti e Berenguer: lo spagnolo è il migliore in campo. Espulso Romagnoli.

1 condivisione

di MarcoValerio Bava - 28/04/2019 22:31 | aggiornato 28/04/2019 22:36

Il Torino gode, il Milan vede le fiamme dell'inferno. Il posticipo di Serie A dice che i granata vincono e possono davvero guardare con fiducia alla Champions che ora è lontana solo due punti. Corre di più la squadra di Mazzarri, è più lucida nella gestione dei momenti chiave della partita, è meno nervosa e forse più spensierata. E questo fa tutta la differenza del mondo nel risultato finale.

Il primo tempo è equilibrato, il Toro è più determinato e prova a fare la gara, ma il Milan gestisce il campo senza troppi problemi e non rischia granché. Il Toro però entra in campo nella ripresa con più fame, con molta più voglia e si mangia la partita. Prima Belotti è glaciale dal dischetto, poi Bakayoko coglie la traversa e il segnale è negativo, di un destino che ha deciso che la gara prenderà la via granata.

Berenguer trova il jolly a sigillo di una partita magnifica e chiude di fatto il match. La squadra di Gattuso perde la testa, Romagnoli si fa cacciare da Guida per un applauso all'arbitro ingenuo e sciocco. Il Milan chiude con sei ammoniti e un espulso e questo dato dà la dimensione di come i nervi rossoneri siano saltati. Ora il quarto posto è lontano due punti, ma davanti ci sono Roma e Torino e domani l'Atalanta rischia di diventare la terza squadra a sopravanzare Cutrone e compagni che dopo l'addio alla Coppa Italia, completano così una settimana da incubo.

Serie A, il Milan crolla a Torino

Serie A, le pagelle di Torino-Milan

Torino (3-5-1-1): Sirigu 6,5; Izzo 7, N'Koulou 6,5, Moretti 6,5; De Silvestri 6,5, Lukic 6,5, Rincon 6,5 (dall'86' Aina sv), Meité 6,5, Ansaldi 7; Berenguer 7,5 (dal 72' Parigini 6, dal 91' Bremer sv); Belotti 7. Allenatore: Mazzarri 7

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 5,5; Conti 5 (dal 71' Castillejo sv), Musacchio 6, Romagnoli 5, Rodriguez 5,5; Kessié 5, Bakayoko 6, Paquetá 5,5 (dal 61' Borini 5,5) ; Suso 5 (dal 61' Piatek 5,5), Cutrone 6, Calhanoglu 5. Allenatore: Gattuso 5

I migliori

Berenguer 7,5

Stop di coscia, destro sotto l'incrocio dei pali e delirio. Il suo gol è un gioiello e il sigillo su una vittoria fondamentale per il Torino. La rete è un premio meritato per questo ragazzo capace di reinventarsi nel ruolo di sotto punta, lui che di ruolo fa l'esterno. Si muove con abilità tra le linee e quando gli spazi latitano si sposta sulle fasce aprendo gli spazi all'inserimento dei centrocampisti. Imprendibile per il Milan, una spina nel fianco che diventa letale nella ripresa.

Belotti 7

Si sbatte, lotta, corre e dà l'esempio come un capitano deve fare. Lo vedi ovunque, a contendere palloni ai difensori del Milan, a disturbare l'inizio azione dei rossoneri, ma anche in difesa ad aiutare i compagni. Al 57' calcia con freddezza un rigore pesante, batte Donnarumma e lancia il Torino verso l'Europa. È il suo 13° centro in questa Serie A. Vitale per i granata.

I peggiori

Suso 5

Abulico, apatico, impalpabile. Scegliete voi l'aggettivo che meglio definisce la partita dello spagnolo che sta vivendo una seconda parte di campionato a dir poco complicata. Ansaldi e soprattutto Moretti lo controllano senza troppi patemi. L'unico acuto arriva alla mezzora, ma Sirigu respinge il suo destro a giro. Il resto della sua partita è un disastro, sempre in affanno, sempre sopraffatto dagli avversari. Rischia anche la seconda ammonizione, allora Gattuso lo toglie dal campo e inserisce Piatek.

Kessié 5

Mette le mani sulla schiena di Izzo e causa il rigore che manda in vantaggio il Torino. È l'apice di una partita ampiamente insufficiente, soffre tremendamente la pressione di Meite, non azzecca praticamente nulla, viene arato dal centrocampo granata: spesso fuori posizione, impreciso, poco lucido nelle scelte quando ha il pallone tra i piedi. Determina in negativo la gara dei rossoneri. Completa una settimana tremenda visto che anche in Coppa Italia contro la Lazio era stato tra i peggiori.