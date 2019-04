L'ex Ajax segna e incanta con colpi di pura classe, il numero 14 raggiunge Maradona a quota 81 gol nel nostro campionato.

Il lunch match della trentaquattresima giornata di Serie A mette di fronte Frosinone e Napoli: al Benito Stirpe i ciociari provano a tenere ancora viva la speranza salvezza, mentre il Napoli ormai è praticamente senza obiettivi stagionali. In campo, però, sono diversi gli azzurri che hanno voglia di spaccare. Su tutti Younes e Mertens, protagonisti nel 2-0 in favore squadra di Ancelotti.

Tutto vero: l'attaccante belga ha raggiunto Maradona a quota 81 gol in Serie a con la maglia azzurra, e il merito va anche alla freschezza di Younes, che ha conquistato la preziosa punizione dal limite, poi trasformata in gol da Mertens al 18'. Il Frosinone però si è dimostrato più che vivo nella prima frazione, con Pinamonti che ha messo più volte in difficoltà la retroguardia del Napoli.

Nella ripresa dopo dieci minuti il Napoli trova anche il 2-0 grazie ad uno straripante Younes, che corona così una grande prestazione. Il Frosinone prova comunque a far male con coraggio, però sotto porta non riesce ad essere preciso. Gli azzurri hanno l'opportunità di segnare anche il terzo gol, ma vengono fermati tre volte dal palo. E così il match si conclude senza altre reti, con la squadra di Baroni che adesso è a un passo dalla Serie B e con gli Ancelotti boys che invece sono sempre più sicuri del secondo posto in classifica.

Serie A, le pagelle di Frosinone-Napoli

Frosinone (3-5-2): Sportiello 6; Goldaniga 6, Ariaudo 6, Brighenti 5.5; Ghiglione 5 (56' Paganini 6), Gori 6, Maiello 5.5, Valzania 6 (76' Ciofani 6), Beghetto 5.5; Pinamonti 6, Trotta 5.5 (66' Dionisi 5.5). All. Baroni 5.5

Napoli (4-4-2): Ospina 6; Malcuit 6.5 (87' Raul Albiol s.v.), Luperto 6, Koulibaly 6, Ghoulam 6; Callejon 6, Zielinski 6.5, Fabian Ruiz 6, Younes 7.5 (73' Verdi 6); Mertens 7, Milik 6 (79' Ounas s.v.). All. Ancelotti 6.5

I migliori

Younes 7.5

Remake di "Prova a prendermi", con Younes nel ruolo che fu di Leonardo DiCaprio: l'ex Ajax sguscia via, salta spesso l'uomo, conquista calci di punizione d'oro e incanta al Benito Stirpe. Nella ripresa, dopo un triangolo con Milik, trova anche il gol del 2-0. Il futuro è nelle sue mani. Anzi, tra i suoi piedi.

Mertens 7

Subito nel vivo del gioco fin dalle prime battute, non impiega neanche 20 minuti per raggiungere il suo obiettivo: al 18', dopo un fallo su Younes, Mertens prende il pallone e lo sistema sulla sua mattonella. Il belga parte, calcia, segna. E agguanta Maradona a quota 81 gol in Serie A con la maglia del Napoli.

I peggiori

Ghiglione 5

Incerto, in affanno, decisivo in negativo: Ghiglione stende Younes al limite dell'area e causa la punizione dalla quale scaturisce il gol di Mertens. Rimedia anche un cartellino giallo e non riesce più a reindirizzare sui binari giusti la sua partita. Esce dal campo al minuto 56.

Trotta 5.5

Meno vivo rispetto al compagno di reparto Pinamonti, l'ex Crotone fatica a farsi largo tra Lupero e Koulibaly. Di certo non la migliore prestazione di Trotta, con Baroni che decide di richiamarlo in panchina nella ripresa.

Gli allenatori

Baroni 5.5

Il Frosinone gioca una partita arrembante, ma sotto porta non riesce mai ad essere incisivo. Non una partita da buttare, ma ormai si attende solo la certezza matematica della retrocessione. Per le ultime speranze di una permanenza in Serie A serviva una prestazione migliore, però contro la seconda della classe non è semplice per nessuno.

Ancelotti 6.5

Una vittoria tranquilla, in un periodo tranquillo: il Napoli fa il suo, porta a casa tre punti contro un avversario decisamente inferiore. Però lo fa con convinzione, giocando bene sin dal primo minuto. Non era scontato.