Mourinho: "Il mio futuro non è in Premier. L'Inter? Una famiglia"

Tutto esaurito a San Siro per il Dery d'Italia. Nainggolan porta in vantaggio l'Inter al 7' del primo tempo. Il pareggio arriva nella seconda frazione con Cristiano Ronaldo, al 600° gol in carriera con una squadra di club.

L'Inter invece continua ad essere invischiata nella lotta Champions: i nerazzurri arrivano al match dopo il pari interno contro la Roma, diretta concorrente per un posto in Champions League.

