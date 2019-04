Gattuso abbandona la difesa a 3 vista in Coppa Italia e torna al 4-3-3: la novità è la panchina per Piatek con Cutrone titolare, mentre a centrocampo si rivede Paquetá dal primo minuto dopo l'infortunio, con Conti che sostituisce l'infortunato Calabria. Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Milan .

Il Milan si rituffa nel campionato dopo la delusione di mercoledì sera, con l'eliminazione dalla Coppa italia che lascia i rossoneri con un ultimo obiettivo da raggiungere: il quarto posto in classifica che vuol dire qualificazione in Champions League.

