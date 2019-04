Al termine della finale il presidente dei parigini Al-Khelaifi snobba l'ex, che nella passata stagione è stato tenuto ai margini della rosa. Il franco-tunisino gli mostra allora orgoglioso la medaglia che va al vincitore.

La vendetta è un piatto che va servito freddo, e Hatem Ben Arfa ha aspettato ben 12 mesi prima di prendersi la rivincita nei confronti del PSG. L'occasione perfetta si è infine palesata ieri, in una finale di Coppa di Francia che avrebbe messo di fronte la corazzata parigina e il ben più modesto Rennes, club che occupa l'11esimo posto in Ligue 1 che dallo scorso settembre si avvale del talento del 32enne franco-tunisino.

Sotto di due gol dopo appena 20 minuti di gioco per via delle reti di Dani Alves e Neymar, il Rennes è bravo a raddrizzare una partita che il PSG si sentiva forse già in tasca e a strappare dalle mani del ricco e potente club della capitale quella Coppa di Francia che deteneva da ben 4 edizioni. Un'impresa che rende ancora più malinconica la stagione della squadra presieduta da Nasser Al-Khelaifi, che certo dopo i robusti investimenti effettuati negli anni - che hanno portato anche a numerosi attriti con la UEFA in termini di Fair Play Finanziario - non può accontentarsi soltanto della vittoria in Ligue 1.

L'amara eliminazione in Champions League sarebbe stata soltanto in parte addolcita dalla vittoria della Coppa di Francia, ma il PSG non ha fatto i conti né con il Rennes né con Ben Arfa, che 12 mesi più tardi la brusca conclusione del rapporto con i parigini si gode la propria rivincita personale nel momento della premiazione: snobbato dal suo ex-datore di lavoro Nasser Al-Khelaifi, il franco-tunisino si ferma e gli mostra compiaciuto la medaglia che va al vincitore.

Al PSG per due stagioni, nella seconda Hatem Ben Arfa non è mai sceso in campo in nessuna competizione.

Capace di alternare nel corso della sua carriera giocate da campione assoluto a improvvisi e frequenti blackout, tanto straordinario tecnicamente quanto difficile da gestire caratterialmente, prima di accasarsi lo scorso settembre al Rennes Ben Arfa è stato croce e delizia di tifosi e allenatori di Lione, Olympique Marsiglia, Newcastle, Hull, Nizza e PSG, club in cui arriva nell'estate 2016 da svincolato dopo un'annata straordinaria conclusa con 17 gol.

L'arrivo in un club tanto grande e ambizioso potrebbe essere finalmente la consacrazione per un talento mai del tutto realizzato, ma dopo un inizio decisamente positivo Ben Arfa si scontra duramente con il tecnico Emery, che a fronte delle mancate scuse del giocatore prima lo confina in panchina e poi, nella stagione scorsa, lo mette fuori rosa senza mai reintegrarlo, costringendolo ad allenarsi con la squadra riserve e non concedendogli neanche un minuto.

Una scelta evidentemente condivisa da tecnico e dirigenza e che si conclude con la fine del rapporto: Ben Arfa firma un contratto annuale con il Rennes, e pur illuminando soltanto a tratti la squadra bretone contribuisce a trascinarla fino alla finale dello Stade de France. Il resto è storia di ieri, e dopo la vittoria in rimonta e la medaglia mostrata a Al-Khelaifi, che aveva evitato di stringergli la mano, si può dire che la missione dell'ex - vendicarsi della squadra che a suo dire non lo ha rispettato né come uomo né come professionista - possa dirsi conclusa.