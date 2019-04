I parigini perdono la finale di Coppa e il brasiliano, evidentemente nervoso, reagisce colpendo uno spettatore colpevole di averlo offeso: "Non ho il sangue di uno scarafaggio."

di Simone Cola - 28/04/2019 11:40 | aggiornato 28/04/2019 11:45

Succede di tutto nell'ultimo atto della finale di Coppa di Francia che va in scena allo Stade de France di Parigi: avanti di due reti dopo appena venti minuti, la corazzata PSG subisce la rimonta del Rennes e cade ai calci di rigore dopo una gara a lungo dominata a causa dell'errore decisivo dagli undici metri di Nkunku. Una vera e propria beffa per la squadra di Mbappé e Neymar, protagonisti in negativo della serata: il primo viene espulso a tempo ormai scaduto, il secondo finisce con lo scagliarsi contro un tifoso che lo offende nell'immediato post-partita.

Una provocazione a cui il brasiliano, evidentemente nervoso, reagisce nella peggiore delle maniere: invece di ignorare le parole rivolte a lui e ai compagni Buffon, Kurzawa e Verratti, Neymar si ferma, strappa di mano il cellulare con cui il tifoso stava realizzando un video e poi lo colpisce con un pugno. Un gesto che sul momento è difficile da comprendere e che poco dopo viene parzialmente giustificato via social da Alex Bernardo, consulente d'immagine della NR Sports, l'azienda che cura gli interessi della stella del PSG.

Non ho intenzione di discutere se sia stao il modo più corretto per risolvere la questione. Ma quel tifoso se lo meritava! Ha detto "Buffon sei un ritardato", "Kurzawa, non voglio i tuoi complimenti", "Verratti razzista", "Neymar, impara a giocare a calcio"! Questo tipo di comportamento non è accettabile. I giocatori sono ancora caldi dopo aver giocato una finale e un idiota li provoca. Aveva ragione? Non ho letto una sola critica al comportamento di questo "tifoso"! Neymar ha soltanto difeso, come sempre, se stesso e i compagni. Qualcuno vuole impedirglielo?

Tornato in campo dopo quasi 3 mesi di stop a causa di un infortunio, Neymar è stato uno dei migliori nella clamorosa sconfitta ai rigori del PSG contro il Rennes.

E pensare che la serata era iniziata benissimo per Neymar: tornato in campo dopo quasi 3 mesi di assenza, il brasiliano aveva prima calciato il corner da cui era scaturito lo spettacolare gol del vantaggio parigino, firmato con una botta al volo di rara bellezza da Dani Alves, quindi imbeccato da Di Maria aveva superato Koubek con un delizioso pallonetto per un 2-0 che sembrava aver chiuso la gara dopo appena 20 minuti.

Dopo aver vinto la Ligue 1, archiviata l'amara eliminazione in Champions League a opera del Manchester United - circostanza per cui Neymar, pur assente per infortunio nella doppia sfida, si è preso 3 giornate di squalifica dalla UEFA per aver criticato l'arbitraggio nella sfida di ritorno - il PSG contava di chiudere la stagione con il terzo trofeo dopo Supercoppa di Francia e campionato, ma un incredibile uno-due firmato prima da un autogol di Kimpembe e poi da una rete di Mexer ha riportato la gara in parità.

A nulla è valsa la pressione del PSG, che anzi con il passare del tempo si è innervosito: così, al 118esimo, ecco l'espulsione di Mbappé colpevole di una brutta quanto gratuita entrata su Damien Da Silva. Quindi la lotteria dei rigori, che dopo 5 realizzazioni per parte vedono l'errore decisivo di Nkunku. La Coppa di Francia va al Rennes, e mentre i giocatori del PSG scuri in volto vanno a ricevere la medaglia che spetta ai finalisti ecco il fattaccio.

Non è peraltro la prima volta che Neymar reagisce in modo stizzito alle offese dei tifosi: era già accaduto alle Olimpiadi di Rio 2016, quando dopo aver vinto l'oro in finale contro la Germania il brasiliano pensò bene di regolare i conti con chi tra il pubblico lo aveva provocato nel corso di tutti i 90 minuti. Il segnale evidente che il campione del PSG - per qualcuno il più forte al mondo dopo Messi e Cristiano Ronaldo e calciatore più pagato di sempre - proprio non riesce a ignorare le parole di quegli spettatori che decidono di prenderlo di mira. Passata la burrasca, pur scusandosi, O Ney non ha fatto marcia indietro.

Ho sbagliato a reagire nel modo in cui ho reagito, ma non ho il sangue di uno scarafaggio.

Un termine, "sangre de cucaracha", che in Brasile viene inteso come tipico di chi abbassa la testa davanti alle offese. Certo è che Neymar forse si aspettava di giocare ben altre finali quando ha firmato con il PSG nel 2017, certo con ben altri esiti, e dopo le recenti parole di Zidane - che rispondendo a un pensiero del brasiliano, che aveva dichiarato che un giorno gli sarebbe piaciuto giocare con Hazard, aveva detto che al Real Madrid a volte i sogni diventano realtà - ecco che il malcontento del brasiliano per un ambiente dove sente che i suoi sforzi non vengono apprezzati come meritano potrebbe portarlo anche a riconsiderare il suo futuro a breve termine.