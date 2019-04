Red Devils e Blues si spartiscono la posta in palio: Alonso risponde a Mata, ma sul gol del pari pesa l'errore dell'estremo difensore spagnolo.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 28/04/2019 19:34 | aggiornato 28/04/2019 19:38

Un punto a testa e la classifica che non muta. A due giornate dalla fine della Premier League 2018/19 la lotta per il quarto posto rimane immutata, con il Chelsea che - grazie a fortunoso gol di Marcos Alonso - riesce a uscire da Old Trafford con un pareggio decisamente prezioso. La rete dello spagnolo, che ha pareggiato l'iniziale vantaggio di Mata, è arrivata proprio sul finire del primo tempo sugli sviluppi di una delle poche trame offensive costruite dalla squadra di Sarri, aiutata anche da un mezzo infortunio (l'ennesimo della stagione) di David De Gea.

Solskjaer propone ben cinque cambi rispetto alla formazione che mercoledì ha perso 2-0 il derby contro il Manchester City di Guardiola. Davanti a De Gea torna la linea difensiva a quattro con Ashley Young a destra e Shaw a sinistra, mentre in mezzo al reparto arretrato Baiily prende il posto di Smalling al fianco dello svedese Lindelof. In mediana Matic viene sistemato nel suo ruolo naturale, ovvero davanti alla difesa, affiancato dal rientrante Herrera e dal solito Paul Pogba nel ruolo di interno sinistro, almeno in partenza. Davanti torna titolare Lukaku, schierato come riferimento offensivo dietro al quale si muovono Mata e Rashford.

Sarri manda in campo il suo abituale 4-3-3 con David Luiz e Rudiger schierati da referenti centrali in difesa, Azplicueta dirottato sulla fascia destra e il solito Alonso sull'out opposto. A centrocampo viene confermato dal principio Jorginho e, buona notizia, anche Kanté è completamente recuperato nonostante sia uscito malconcio dalla partita contro il Burnley. Come terzo in mezzo l'ex manager del Napoli sceglie Kovacic, preferito a Loftus-Cheek. In attacco ci sono Higuain, Hazard e Willian, con il brasiliano che approfitta dell'infortunio di Hudson-Odoi per riprendersi una maglia da titolare.

L'esultanza dei giocatori del Manchester United dopo la rete di Juan Mata, un gol che ha aperto una sfida molto importante in chiave quarto posto

Premier League, Manchester United - Chelsea: la cronaca della partita

Il Manchester United è sesto in Premier League e, per coltivare ancora qualche speranza di quarto posto, è obbligato a imprimere sul match la propria impronta sin dal principio. I primi dieci minuti sono un monologo dei Red Devils e si chiudono con il gol del vantaggio. Il cronometro ha appena toccato la doppia cifra quando Shaw inizia l'azione del vantaggio, scaricando sullo stretto per uno scambio tra Pogba e Lukaku per andare a raccogliere il suggerimento in area piccola. Il terzino è poi bravo a pescare il rimorchio di Mata, che a porta vuota stappa la partita battendo imparabilmente Kepa. Il centravanti belga è incontenibile, soprattutto fisicamente: il suo movimento su tutto il fronte offensivo mette in difficoltà i centrali del Chelsea, costretti a dividere le linee spalancando spazi molto pericolosi.

Il gol scuote il Chelsea e cambia radicalmente il piano partita dei Blues: Jorginho e David Luiz si alternano nel ruolo di playmaker cercando di diversificare le soluzioni di gioco, spesso andando sugli esterni dove sia Hazard che Willian si muovono in orizzontale per provare l'imbucata vincente alla ricerca degli inserimenti dei centrocampisti. Lo United invece colpisce sempre e solo in ripartenza, soprattutto quando Lukaku - sfruttando la sua mole - fa salire la squadra creando un paio di situazioni interessanti in superiorità numerica non sfruttate da Rashford.

A ridosso della mezz'ora i Red Devils hanno due occasioni clamorose, entrambe sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella prima nessun giocatore del Manchester United riesce a sfruttare lo scontro in area piccola tra Azplicueta e Rudiger, mentre un minuto più tardi è Bailly a "spizzicare" una palla tagliata di Mata spedendola di poco a lato. Lo stesso spagnolo, poco dopo, riceve palla sulla destra e, rientrando sul mancino, butta dentro un tracciante che le due punte non riescono a deviare verso la porta di Kepa.

Ma il Chelsea in campo praticamente non si vede. E anzi, i giocatori di Sarri sul finire della prima frazione di gioco commettono alcuni falli molto ingenui regalando piazzati da ottima posizione agli avversari: da uno di questi Mata cerca Lindelof libero sul secondo palo, ma un intervento provvidenziale di Alonso evita il gol del raddoppio per i padroni di casa. Un minuto dopo Young trova ancora Bailly, ma l'ivoriano manca di pochi centimetri l'appuntamento con la rete. Solo nel finale arriva la fiammata improvvisa che porta al gol del pari: Rudiger scaglia una botta centrale che De Gea - nuovamente rivedibile - respinge sui piedi del liberissimo Alonso, pronto ad appoggiare in rete la palla dell'1-1.

Nella ripresa vince la paura: poche emozioni e zero gol

La partita riprende sulla stessa falsariga della prima parte. Il Manchester United tiene il pallino del gioco per lunghi tratti, con un Rashford particolarmente ispirato che, in un paio di situazioni, mette pressione alla difesa ospite con qualche sgasata sulla destra e un calcio di punizione parato centralmente dal portiere spagnolo Kepa. Il centrocampo invece è territorio di caccia di Pogba: il francese sfodera alcuni dei suoi pezzi migliori di tecnica individuale, come quando manda a spasso Kovacic e Jorginho con un controllo a seguire nello stretto che strappa applausi a tutti i presenti.

A metà ripresa comincia la girandola di cambi da entrambe le parti: Sarri perde Rudiger per infortunio e manda in campo Christensen, mentre Solskjaer si gioca la carta Sanchez per un esausto Rashford. Al minuto 71 il Chelsea si ripresenta dalle parti di De Gea: a scuotere i pali dell'estremo difensore madrileno è Willian, che da posizione centrale tenta il destro su punizione mandando la palla alta di poco sopra la traversa. Il brasiliano prova a scuotere i suoi e tenta qualche sortita sporadica sulla destra, ma il Chelsea fatica parecchio a muoversi in maniera fluida, soprattutto grazie ai continui raddoppi portati dagli avversari.

FULL-TIME Man Utd 1-1 Chelsea



Points shared. Maurizio Sarri's side stay fourth, three points ahead of United #MUNCHE pic.twitter.com/NtLOU0ZyDG — Premier League (@premierleague) April 28, 2019

I minuti passano ma le emozioni non arrivano. A movimentare un po' la partita ci pensa il neoentrato Rojo, che in pochi minuti entra in maniera scellerata su Higuain e Willian, guadagnandosi un giallo che Atkinson decide generosamente di non trasformare in un'espulsione. Ma da qui alla fine non succederà più nulla, a parte un colpo di testa di Rojo nel recupero salvato dalla difesa dei londinesi: il punto va bene a entrambe, ma soprattutto al Chelsea che - grazie a questo pareggio - mantiene il quarto posto in Premier League e i tre punti di distanza dai diretti avversari. A due partite dalla fine è un buon bottino.

150 Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Manchester United v Chelsea - Premier League 2018/2019-foto-151

Chiudi 1 di 150

Tabellino

Manchester United (4-3-1-2): De Gea; Young, Bailly (70° Rojo), Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Mata (80° Mc Tominay); Lukaku, Rashford (64° Sanchez). Allenatore: Solskjaer

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azplicueta, David Luiz, Rudiger (64° Christensen), Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic (74° Loftus-Cheek); Willian (83° Pedro), Higuain, Hazard. Allenatore: Sarri

Gol: 10° Mata (MU), 44° Alonso (C) Ammoniti: Herrera (MU), William (C), Kovacic (C), Rojo (MU), Young (MU) Espulsi: / Arbitro: Martin Atkinson