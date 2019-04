La squadra di Guardiola si avvicina sensibilmente al titolo, riuscendo a scardinare la difesa dei Clarets al 63' con un gol di Aguero. I Citizens tornano quindi a +1 dal Liverpool a due giornate dal termine.

di Michele Pedrotti - 28/04/2019 16:57 | aggiornato 28/04/2019 17:01

L'estenuante lotta per la Premier League sta per volgere al termine, e moltissimo passa da Turf Moor. Il Manchester City, infatti, è ospite del Burnley per la 36esima di campionato. Il tutto conoscendo già il risultato del Liverpool, che in casa contro il già retrocesso Huddersfield ha stravinto 5-0 riportandosi momentaneamente davanti, a +2. Contro gli uomini di Sean Dyche, già salvi a quota 40, i tre punti per i Citizens sono quindi imprescindibili.

La gara però è sin da subito molto dura, in quanto i padroni di casa tengono benissimo dietro e di fatto si rintanano nella propria metà campo. Per agguantare una vittoria preziosissima è necessario un gol di Sergio Aguero, che a mezz'ora dal termine buca Heaton per questione di centimetri, poiché il salvataggio di Lowton è tardivo.

A dividere il City e il secondo titolo consecutivo rimangono ora solo due partite, la prima in casa contro il Leicester (che ha dimostrato di essere in formissima con il 3-0 ai danni dell'Arsenal) e l'ultima a Brighton. Inoltre, il 18 maggio ci sarà anche l'occasione di alzare la FA Cup a Wembley contro il Watford. Il treble (Premier, League Cup e FA Cup) è sempre più una possibilità concreta, e nessuna squadra inglese ci è mai riuscita nella storia. Nonostante l'eliminazione ai quarti di Champions League, la stagione della banda Guardiola entrerebbe comunque negli annali.

Premier League, Manchester City sornione nel primo tempo

La prima parte di gara non è sicuramente delle più entusiasmanti. I ritmi sono bassi, la fisicità è tanta e il Manchester City sembra non avere fretta, atteggiamento simile per certi versi a quello mostrato nel primo tempo del derby contro lo United nell'ultimo match di Premier League. La prima chance per gli ospiti capita sui piedi di Bernardo Silva, che ci mette troppo tempo per calciare dalla sua solita mattonella. Alla fine, dopo essere stato rimontato dalla difesa del Burnley, ne esce un tiro debole facile per Heaton.

Pochi minuti dopo buonissima occasione anche per David Silva, che però controlla male in mezzo all'area al momento del tiro. Ci prova anche Aguero al 40', ma il suo destro a giro finisce sul fondo. Negli ultimi minuti prende coraggio la squadra di Dyche, ma la difesa del City non si scompone e l'arbitro Tierney manda tutti negli spogliatoi. Guardiola, pensieroso, avrà diverse cose da dire ai suoi.

Getty Images Un'occasione capitata a David Silva nel primo tempo

Nella ripresa Aguero scaccia la paura

È subito un altro City quello che torna in campo nel secondo tempo. Già dopo due minuti, infatti, il Kun Aguero va ad un passo dal vantaggio calciando forte con il destro in area, trovando tuttavia i riflessi di Heaton. Nel calcio d'angolo successivo brutto errore della terna arbitrare, che non concede un rigore solare agli ospiti: sul tiro di Sané dal limite, Ashley Barnes impatta con il braccio larghissimo.

Ormai è assedio degli uomini di Guardiola, che al 51' sfiorano ancora il gol con Bernardo Silva, fermato da un super Heaton. Ci vogliono altri dieci minuti di forcing per scardinare la difesa del Burnley, che alla fine cede. Solita azione manovrata dei Citizens, cross di Bernardo per Aguero che la stoppa, si gira e calcia trovando proprio sulla linea l'opposizione di Lowton. Prima di rinviare, però, il difensore non riesce a evitare il gol, seppur per questione di millimetri. Aiutato dalla goal line technology, Tierney concede qunidi lo 0-1.

Ventesimo centro in Premier League per il Kun, il trentunesimo se si considerano tutte le competizioni. Questo, però, può essere quello più importante poiché sblocca un match davvero difficile. Nel finale di gara buona gestione dei campioni d'Inghilterra, che al 75' vanno ad un passo dal 2-0 con Gabriel Jesus, entrato da poco e subito pericoloso, che supera Heaton ma si fa respingere il tiro sulla linea da Mee.