I Ramarri battono la Giana Erminio in casa per 3-1 e vincono il girone B della Serie C guadagnandosi la promozione nel campionato cadetto per la prima volta.

di Redazione Fox Sports - 28/04/2019 21:10 | aggiornato 28/04/2019 21:19

Il 28 aprile è una data che entra nella storia del Pordenone: la squadra del Friuli Venezia-Giulia ha infatti conquistato aritmeticamente la sua prima promozione in Serie B dopo 99 anni dalla sua fondazione a 2 giornate dalla fine del campionato.

La squadra allenata da Attilio Tesser ha dominato il Girone B della Serie C e ha oggi battuto per 3-1 la Giana Erminio vincendo il suo girone. Un premio meritato per i Ramarri che hanno condotto la classifica per quasi tutta la stagione.

Nel dicembre 2017 il Pordenone aveva stupito l'Italia portando l'Inter ai rigori nella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro, diventando poi molto noto per l'uso particolarmente ironico dei suoi canali social. Oggi la squadra neroverde e tutti i suoi tifosi possono festeggiare uno storico risultato, l'ingresso in Serie B.