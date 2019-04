Uno a Piazza del Plebiscito, l’altro in via Marina. La firma è quella degli ultras della Curva B delusi dalla stagione dei partenopei: "Carletto l’ultimo prescelto per prendere in giro tutti senza un vero progetto".

di Redazione Fox Sports - 28/04/2019 12:38 | aggiornato 28/04/2019 12:42

Clima teso in casa Napoli. La stagione degli azzurri, mai veramente in corsa per lo scudetto ed eliminati da Champions League, Coppa Italia ed Europa League, ha fatto scattare l'ennesima contestazione da parte degli ultrà partenopei, delusi dall'ultimo k.o. casalingo contro l'Atalanta di Gasperini.

Nel corso della notte sono stati esposti due lunghi striscioni in Piazza del Plebiscito, luogo simbolo della città, e in Via Marina, entrambi recanti la stessa scritta: "Carletto l’ultimo prescelto per prendere in giro tutti… senza un vero progetto". Firmato: ultrà della Curva B.

Due enormi striscioni esposti poco fa in piazza del Plebiscito e in via Marina. La firma è Ultras Napoli Curva B. Questo il testo: “CARLETTO l’ULTIMO PRESCELTO PER PRENDERE IN GIRO TUTTI SENZA UN VERO PROGETTO” pic.twitter.com/VczCR2bBjM — Giovanni Scotto (@scottotweet) April 27, 2019

Duro, quindi l’attacco verso la società di Aurelio De Laurentiis, accusato di non aver investito nel progetto Napoli per portare avanti una seria programmazione. Non è chiaro, invece, se i tifosi considerino Carlo Ancelotti, alla sua prima stagione in azzurro, colpevole o complice nella mancanza di progettualità del club che nelle ultime quattro giornate di campionato ha raccolto il magro bottino di 4 punti.

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli

Napoli, gli ultimi striscioni e le risposte di Ancelotti

Già alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Arsenal erano stati esposti striscioni con la scritta "Pretendiamo la Coppa Uefa" a cui l'ex allenatore del Bayern Monaco aveva risposto in conferenza stampa in maniera piuttosto piccata e difendendo i suoi.

Nel corso dell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta era comparso un altro striscione che alludeva al malcontento generale della curva verso società e velatamente verso l'allenatore: "Sarri uno di noi". Il ricordo del tecnico toscano, ora impegnato sulla panchina del Chelsea, è rimasto indelebile nel cuore del tifosi. Ancelotti, nell'ultima conferenza stampa, ha analizzato la stagione dei suoi, ribadendo la competitività della sua squadra e l'ottimo avvio nei primi mesi, confessando che l'unico grande rammarico è stata l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan.

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli

A rendere ancora più complicata la situazione c’è l'affare Insigne. L'attaccante non è stato convocato per la gara in trasferta contro il Frosinone a causa di un fastidio ai tendini dell'adduttore. Il vero problema, però, riguarda il mercato: appare ormai chiaro come la possibilità di un addio a fine stagione stia maturando anche in società e non più soltanto nella mente del giocatore e del suo entourage. Non sono ancora arrivate offerte concrete, ma la sensazione è che presto possa accadere. Anche in questo caso Ancelotti ha cercato di smorzare i toni, sgonfiando le voci di mercato.