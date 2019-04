L'attaccante spagnolo si è tolto la maglia e l'ha lanciata in tribuna per i supporter, ma chi l'ha presa l'ha rilanciata verso di lui. Mertens: "Perché?"

0 condivisioni

di Luca Guerra - 28/04/2019 21:23 | aggiornato 28/04/2019 21:27

Nella giornata della festa per Dries Mertens, arrivato a quota 81 reti in Serie A e in grado di raggiungere nella speciale classifica marcatori all-time Diego Armando Maradona, il Napoli torna da Frosinone con tre punti in tasca, figli del 2-0 dello "Stirpe", ma anche con segnali di tensione registrati nel postpartita e riguardanti il rapporto con i 2000 rappresentanti della tifoseria campana presenti nel Lazio.

È successo tutto a fine partita. José Maria Callejon, al Napoli dal 2013, ha deciso di festeggiare il raggiungimento del traguardo di 300 presenze lanciando una maglietta ai tifosi presenti a Frosinone. Una volta donata la sua numero 7 ai tifosi, il 32enne spagnolo si è però visto recapitare al mittente l'omaggio. Una scena insolita, soprattutto perché riguardante un calciatore sempre molto apprezzato per le sue prestazioni e la sua generosità. Lo stesso non è però successo per la maglia di Fabian Ruiz, presa in consegna da un altro tifoso

Un duro gesto di contestazione, che ha visto come protagonisti una piccola parte dei 2000 tifosi che hanno seguito la squadra di Carlo Ancelotti nella vittoria di Frosinone, utile per mettere da parte le due sconfitte consecutive contro Arsenal e Atalanta, volare a +8 sull'Inter e blindare il secondo posto.

Napoli, Callejon saluta i tifosi: una scena che non è stata gradita a Frosinone

Napoli, tensione tifosi-Callejon: Mertens non ci sta

Nonostante il ritorno alla vittoria, c'è una piccola parte della tifoseria del Napoli che non ha gradito il rendimento stagionale della squadra. E lo manifesta anche mettendo nel mirino chi veste la maglia azzurra da anni, come Callejon. La reazione nei confronti del calciatore spagnolo non è piaciuta ai compagni di squadra, in particolare a Dries Mertens, autore della rete del vantaggio. L'attaccante belga ha provato a chiedere spiegazioni invano, mentre dal settore Ospiti si è poi levato un coro inequivocabile, rivolto ai calciatori:

Meritiamo di più.

Ancelotti e Callejon in conferenza stampa a Napoli

Gli altri calciatori del Napoli hanno invece rinunciato a lanciare le loro maglie verso i tifosi presenti a Frosinone. Sorpreso al termine della partita l'allenatore azzurro Carlo Ancelotti, che ha raccontato lo stato d'animo dello spogliatoio: