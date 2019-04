Accolto come il salvatore della patria, il direttore sportivo spagnolo se ne è andato per forti contrasti con la società. E perché c'era troppa pressione negativa.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 28/04/2019 12:29 | aggiornato 28/04/2019 12:31

Un'avventura, forse perfino sbagliata. Per entrambe le parti. Già, perché la permanenza di Ramón Rodríguez Verdejo, noto semplicemente come Monchi, a Roma non è stata affatto positiva. Nell'unica stagione intera vissuta nella capitale, i giallorossi sono arrivati terzi in campionato e hanno raggiunto la semifinale di Champions League, un exploit (dovuto fra l'altro anche a molti giocatori presenti in rosa prima del suo arrivo...) visto che quest'anno la squadra sembra aver fatto diversi passi indietro.

Sono infatti tanti, tantissimi, gli acquisti contestati all'ex direttore sportivo della Roma: Moreno, Defrel, Gonalons, Marcano, Mirante, Schick, Karsdorp, Nzonzi, Olsen, Pastore, Kluivert, Coric, Bianda, Santon e Silva. Alcuni di loro (vedi Pastore e Schick, il giocatore più pagato nella storia del club), sono anche stati investimenti importanti. Che però hanno tremendamente deluso.

Ora che è tornato al Siviglia dopo le dimissioni presentate alla società perché in disaccordo con la decisione di esonerare Eusebio Di Francesco in seguito alla sconfitta in Champions League contro il Porto, Monchi ha deciso di tornare a parlare della propria esperienza in giallorosso, spiegando cosa, secondo lui, è andato storto.

Monchi ai tempi della Roma seduto accanto a Francesco Totti

Roma, Monchi spiega: "In città sono frustrati perché vincono poco"

Monchi era stato preso dalla Roma per vincere. I giallorossi non conquistano alcun trofeo dal 2008. Ben 11 anni. E il direttore sportivo spagnolo era convinto di poter mettere fine al digiuno del club. Proprio per questo si era sbilanciato promettendo ai tifosi che, al termine della stagione scorsa, si sarebbero visti al Circo Massimo, dove solitamente si festeggiano i trionfi. Eppure non c'è stata alcuna festa, non c'è stato nessuno trofeo. Solo tanto malumore.

Vota anche tu! L'esperienza di Monchi alla Roma è stata negativa? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No L'esperienza di Monchi alla Roma è stata negativa? Condividi



In un'intervista rilasciata a Quokka News, Monchi ha però voluto spiegare il suo punto di vista:

Rispetto al Siviglia la Roma è un club con una maggiore cassa di risonanza: è la Capitale d’Italia, in città ci sono più persone che non a Siviglia, e anche molti più media di comunicazione. La società non ha vinto molto in passato e questo provoca una frustrazione che crea una pressione maggiore.

Ora, forse proprio per affrontare il problema della mancanza di vittorie, la Roma pensa ad Antonio Conte come nuovo allenatore. Lui è ossessionato dalla perfezione, che porta inevitabilmente al successo. L'unico modo per cancellare il ricordo di quel flirt con Monchi che doveva portare a un grande amore ma che poi, alla fine, si è rivelata solo un'avventura. Forse perfino sbagliata.