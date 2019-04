Crolla Jacaré Souza, annichilito da un Jack Hermansson superiore anche in fase di grappling. Possibile title shot per il norvegese.

di Massimiliano Rincione - 28/04/2019

Jack Hermansson coglie l'occasione giusta. Il norvegese di origini svedesi si impone su Ronaldo Jacaré Souza, che in short notice aveva accettato di affrontarlo dopo il forfait di Yoel Romero, che gli avrebbe concesso il rematch nella promotion più importante al mondo nel settore delle MMA. Una gran vittoria quella dell'ex campione pesi medi Cage Warriors, visto anche in Italia per un paio di match. Jacaré, a cui era stata promessa la title shot in caso di vittoria, si vede suo malgrado costretto a fare i conti con una sorta di maledizione, che rischia di aver allontanato i suoi sogni iridati in maniera definitiva questa volta.

E adesso le porte della title shot UFC potrebbero aprirsi proprio per Hermansson, bravo ad approfittare del forfait di Romero e piazzatosi adesso nel novero dei candidati ad una title shot immediata nelle 185 libbre più importanti delle MMA globali. Nel co-main event, invece, vince l'ex giocatore di football americano Greg Hardy, che si sbarazza di Dmitrii Smoliakov. Il russo, sconfitto in metà round, si rende suo malgrado partecipe di uno spettacolo un po' imbarazzante, con l'ex NFL piazzato prima del main soltanto per motivi promozionali e che, a parte una discreta potenza nei colpi, ha messo in mostra un bagaglio tecnico talmente misero da creare imbarazzo. Ciò nonostante, Hardy sale a 4-1 da professionista nelle MMA, anche se resta impossibile pensarlo in grado di giocarsela con i migliori massimi UFC.

Upset di serata targato Mike Perry, che vince due round su tre contro Alex Oliveira sbarazzandosi del brasiliano. Sembrava non ci fosse fine alla caduta di Platinum, che invece resuscita complice anche un match-up stilisticamente favorevole. Successo anche per Glover Texeira su Ion Cutelaba, che abdica di fronte al veterano della divisione massimi-leggeri trovandosi sottomesso con una rear-naked choke sul calare della seconda ripresa. Crolla a sorpresa John Lineker, che dopo esser stato vicino alle posizioni di vertice dei pesi gallo UFC cade contro Cory Sandhagen per split decision, in un incontro - va detto - davvero tiratissimo. Vince ai punti, portando a casa la totalità dei round, Roosevelt Roberts contro Thomas Gifford.

MMA: Mike Perry trionfa a UFC Fourt Lauderdale.

MMA, UFC Fort Lauderdale: il resto della card

Capitola ancora Ben Saunders, che riesce ad inanellare la quinta sconfitta negli ultimi 5 match, arrivata prima del limite. Un po' imbarazzante vedere un veterano come lui crollare così tante volte alla sua terza esperienza in UFC, con mattatore di serata che è stato Takashi Sato con un gran TKO. Che sia il momento di appendere i guantini al chiodo, o quantomeno di rimettersi in discussione in realtà con una competitività minore?

Vince ancora, invece, l'ex Bellator Augusto Sakai: il nippo-brasiliano si impone di misura su un Andrei Arlovski coriaceo, ma comunque sulla via del tramonto. Trionfi anche per Carla Esparza e Gilbert Durinho Burns, che sconfiggono rispettivamente Virna Jandiroba e Mike Davis. Vittoria e cuore da veterano per Jim Miller, che si impone su un coriaceo ed ostico Jason Gonzalez per rear-naked choke a metà del primo round.

Ottimo successo, invece, per Angela Hill, che batte ai punti una Jodie Esquibel tutto cuore e poco altro, per un livello quale è quello UFC. Vittoria, infine, per l'ex finalista del TUF 25 Dhiego Lima, che si sbarazza di Court McGee ai punti dimostrando di avere ancora un bel po' da dare dopo anni bui.