Mertens raggiunge Maradona: 81 gol in Serie A col Napoli

Un traguardo prestigioso per Mertens, che è arrivato a Napoli come esterno d'attacco ma che ha iniziato a segnare a ripetizione dall'approdo di Sarri sulla panchina dei partenopei. E la rete che gli permette di raggiungere Maradona gli resterà per sempre nel cuore.

Dries Mertens entra nella storia del Napoli . Il giocatore belga, con la punizione messa a segno nella sfida in casa del Frosinone, ha infatti raggiunto quota 81 reti con la maglia della squadra partenopea in campionato.

