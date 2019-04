Il Campione del Mondo della MotoGP ammira le gesta in SBK di Bautista con la Panigale V4 Ri: "Alvaro ha trovato la sua dimensione correndo con le derivate di serie".

28/04/2019

Marc Marquez, campione in carica della MotoGP è un motociclista a tutto tondo. Lo spagnolo corre con la sua Honda RC 213V e si allena con ogni tipo di due ruote. Nel tempo libero, al numero 93 piace guardare le gare SBK. Specialmente quest'anno, perché un suo ex rivale ed amico è impegnato con le derivate di serie. Intervistato dal sito tedesco Speedweek, Marc ha manifestato grande interesse per il campionato "ciugino", dal quale ha tratto spunti interessanti.

Per esempio, Marquez non è sorpreso del dominio di Bautista. Avendoci corso mille volte contro, il catalano del team Repsol conosce il valore tecnico ed agonistico del pilota Ducati. Infatti, sentendo le tante voci che attribuiscono i successi alla Panigale V4 R, Marc ha detto la sua. Senza problemi. L'idea del 7 volte iridato è chiara. "Bau Bau" ha, sicuramente, una gran moto. Tuttavia, è l'esperienza maturata in MotoGP a favorire il rookie più vincente della storia SBK.

Storia che deve essere ancora tutta scritta. Marquez segue le gesta dell'ex campione 125, essendone connazionale. In Spagna il tifo è ora diviso: meglio i successi nei prototipi o con le moto somiglianti a quelle che si possono comprare? Le due categorie non si calpestano vicendevolmente, anzi. Avere numeri 1 in entrambe le specialità piace a supporter iberico, che ha l'imbarazzo della scelta: MotoGP o SBK? Marc cambierà in futuro? Per ora non si può dire, la cosa certa che la sua parola è più che autorevole.

Marquez e Bautista rivali in MotoGP prima del passaggio di Alvaro in SBK

Il numero 1 della MotoGP conferisce i meriti di Bautista: "Alvaro vale più della sua moto"

Raramente un pilota delle Top Class si espone a riguardo ma, stavolta, il caso è eccezionale. La SBK sta rinascendo e lo fa con il dominio di Bautista sulla Ducati. Il quesito da inizio anno è il solito: Alvaro ha una moto superiore a quella dei rivali o è lui dotato di grandi doti, superiori a qualsiasi altra? Lo spagnolo Aruba ha tagliato il traguardo in prima posizione da Phillip Island Gara Uno ad Assen Gara due. In pratica, sempre.

Difficile fare meglio e, proprio Marquez, sa quanto una impresa del genere sia ricca di motivi e significati. Considerando Alvaro l'unico in grado di portare a tale livello la Panigale V4 R, la critica pone i meriti proprio alla nuova Rossa di Borgo Panigale. Marc dice no: da ottimo corridore, egli sa quanto e come il pilota debba e possa ancora fare la differenza in sella a qualsiasi moto.

Naturalmente, pungolato più volte, MM93 ha voluto dire la sua, con il solito entusiasmo. I duelli vinti contro Bautista non tolgono valore ad Alvaro, tuttaltro. Il pilota Repsol spiega che è chi sta in sella è la differenza, anche in questo frangente. Sicuramente, la nuova quattro cilindri bolognese è il nuovo riferimento delle derivate di serie, vincendo però con il solo rookie del team ufficiale, ma con il solo Alvaro, mentre Davies, per esempio, fatica e stenta non poco

Mi piace molto la SBK. seguo tutto le gare, anche perché Bautista proviene dalla MotoGP ed è spagnolo come me. Mi sembra chiaro che lui non vinca solo grazie alla moto, il pilota è sempre più importante del mezzo meccanico. Sicuramente la Ducati lo sta aiutando, un ex campione del mondo della 125 non vince improvvisamente ed in un modo così netto. Sin dall'esordio di inizio anno Alvaro ha dimostrato di aver trovato la propria e giusta dimensione nel team Ducati con la Pa nigale V4 R. Continuerà così per tutto la stagione 2019

Ricordiamo che ai tempi di Carlos Checa un eco importante non si ebbe, malgrado il dominio del pilota Althea ed il successo in campionato con tanto di titolo finale. L'effetto "Bau Bau" ha preso piede in Spagna, terra che produce campioni e corridori di livello da tanti anni. Si è scomodato persino Marc Marquez che non ha mai gareggiato in SBK. Chissà, magari in futuro una capatina il numero 1 della MotoGP potrebbe pure concedersela.